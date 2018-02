Volley, la Saugella Monza cade a Novara contro la Igor Gorgonzola Dopo tre successi consecutivi in campionato, la Saugella Monza di Luciano Pedullà interrompe la sua serie positiva sul campo del Pala Igor di Novara, contro le tricolori della Igor Gorgonzola

Dopo tre successi consecutivi in campionato, la Saugella Monza di Luciano Pedullà interrompe la sua serie positiva sul campo del Pala Igor di Novara, contro le tricolori della Igor Gorgonzola. Nell’anticipo della nona giornata di ritorno della Samsung Galaxy Volley Cup Serie A1 femminile 2017-2018, sono così le piemontesi a firmare il successo numero quindici in campionato grazie al 3-1 finale. Ad Ortolani e compagne non riesce quindi lo sgambetto alla squadra di Barbolini, che dopo la vittoria ottenuta al tie-break in semifinale di Coppa Italia, si aggiudica la seconda vittoria stagionale, su tre confronti giocati, sulle monzesi. Ad incidere sull’epilogo della sfida è la partenza bruciante della squadra di casa nei primi due set: Egonu e Plak (27 e 19 punti finali) sono devastanti in attacco, Sansonna è onnipresente in difesa e Skorupa orchestra con precisione la manovra piemontese. La Saugella fatica in attacco, non riesce ad essere lucida al servizio e Novara si porta in vantaggio 2-0. Il carattere e l’orgoglio, impastati con un gioco fluido ed incisivo, permettono alle lombarde di riaffacciarsi con carattere nel terzo set. Monza parte fortissimo (5-1), con Ortolani che martella come sa (14 punti finali) e Begic ed Havelkova a farle da eco. Novara rientra forte e passa avanti, ma nel finale l’ingresso di Candi (muro ed ace) consente alle sue la conquista del gioco. Sembra che la Saugella possa continuare a pungere le padrone di casa anche nel quarto, ma l’effetto dura poco. Novara dopo l’equilibrio iniziale scappa via con la solita Egonu e le giocate centrali di Chirichella, fino a chiudere la gara con tre punti che le valgono il nuovo, momentaneo, secondo posto in classifica.

Sonia Candi (centrale Saugella Monza): “Non siamo riuscite a rimettere sui giusti binari una partita difficile. Il servizio, la nostra arma migliore, non ha funzionato al massimo. Abbiamo faticato anche un po’ nel muro difesa, ma del resto sapevamo che Novara è una squadra davvero ben organizzata che riesce ad essere lucida e può contare sia su individualità importanti che su un gioco di squadra efficace. L’obiettivo è di rimanere concentrate: fra una settimana abbiamo un’altra difficile partita a Modena. Ora lavoriamo come sappiamo e puntiamo a chiudere al massimo questo rush finale di regular season”.

Igor Gorgonzola Novara - Saugella Monza 3-1 (25-16, 25-15, 22-25, 25-19)

Igor Gorgonzola Novara: Piccinini 4, Gibbemeyer 9, Skorupa, Plak 19, Chirichella 13, Egonu 27, Sansonna (L), Enright 2, Zannoni, Vasilantonaki. Non entrate: Camera, Bonifacio. All. Barbolini.

Saugella Monza: Begic 8, Dixon 5, Hancock 4, Havelkova 10, Devetag 5, Ortolani 14, Arcangeli (L), Candi 5, Orthmann 1, Loda 1, Balboni, Bonvicini. Non entrate: Rastelli. All. Pedulla’.

