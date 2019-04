Volley: il Comune di Monza trascina il pubblico della Saugella, biglietti gratis agli iscritti agli sms Con un sms nella mattina di venerdì 19 aprile il Comune di Monza ha regalato biglietti per assistere alla semifinale scudetto di pallavolo femminile della Saugella alla Candy Arena.

Per la seconda volta anche il Comune sugli spalti della Candy Arena per trascinare le ragazze della Saugella nel campionato di pallavolo femminile: è successo venerdì 19 aprile, quando l’amministrazione comunale ha regalato biglietti per la partita di semifinale in programma nella serata dello stesso giorno: le persone iscritte al servizio di informazione di piazza Trento e Trieste tramite sms hanno ricevuto un messaggio dal quale, attraverso un link e un codice, hanno avuto la possibilità di assicurarsi un posto gratis per la sfida. Nella prima occasione - la Coppa vinta dalla squadra - il riscontro è stato alto, assicurano in Comune, che ha dato la possibilità ai monzesi e ai tifosi grazie a un accordo con il Consorzio Vero Volley.

LEGGI la sfida di semifinale

Saugella scende in campo contro l’Imoco Volley Conegliano, campione d’Italia in carica e qualificata alle Super Finals di Champions league di maggio: il calendario dopo la partita di oggi (alle 20.30), procede con gara-2 in Veneto a Pasqua e quindi gara-3 di nuovo al PalaVerde di Villorba (Treviso) martedì 23 aprile. Se necessario, gara-4 di nuovo davanti al pubblico di casa della Candy Arena, giovedì 25 aprile alle 20.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA