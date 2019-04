Volley femminile: Saugella Monza a caccia di riscatto in gara-3 di semifinali scudetto Appuntamento martedì 23 aprile alla Candy Arena di Monza per gara-3 delle semifinali scudetto di pallavolo femminile: la Saugella a caccia di riscatto dopo la sconfitta in Veneto.

“Monza lascia il Mondoflex delle venete con un pizzico di amarezza per non essere riuscite ad esprimere tutto il suo potenziale ma anche con la voglia di dare il massimo nella prossima sfida contro le campionesse d’Italia in carica fissata martedì sera, sempre in Veneto, e valida come gara-3”: è questa la sintesi con la Saugella commenta gara-2 della semifinale scudetto nel campionato di pallavolo femminile.

Dopo la sconfitta interna in gara-1, le monzesi non sono riuscite a fermare le campionesse italiane in carica sul campo di Conegliano Veneto nonostante ottimi momenti soprattutto nel primo e nel terzo set, perso per 25-22. Davanti a quasi 4.100 spettatori, le ragazze di Falasca nel giorno di Pasqua hanno lasciato in Veneto la possibilità di tornare alla Candy Arena in situazione di parità nella serie.

«Dobbiamo essere brave a stare lì, anche quando loro fanno grandi cose. In gara-3 dobbiamo ripartire dalla determinazione del terzo set, senza strafare, rimanendo lucide per tutta la durata della gara - ha detto Serena Ortolani (schiacciatrice Saugella Monza) - Hanno difeso tantissimo ma se non riusciamo a chiudere i punti non dobbiamo spegnerci. Dovremo tornare ad esprimere il nostro servizio, che è l’arma che può creargli problemi e aumentare l’intensità in difesa. Non abbiamo nulla da perdere, godiamoci questa semifinale esprimendo il nostro gioco. C’è ancora un’altra possibilità. Cerchiamo di dare il massimo».

Imoco Volley Conegliano – Saugella Monza 3-0 (25-19, 25-12, 25-22)

Imoco Volley Conegliano: Danesi 4, Fabris 18, Hill 10, De Kruijf 13, Wolosz 1, Sylla 8, De Gennaro (L), Tirozzi 4, Lowe 3, Folie 1, Rodriguez, Bechis. Non entrate: Moretto, Fersino. All. Santarelli.

Saugella Monza: Melandri 3, Ortolani 10, Orthmann 3, Adams 7, Hancock 5, Begic 1, Arcangeli (L), Buijs 6, Bianchini, Facchinetti. Non entrate: Bonvicini, Devetag, Balboni. All. Falasca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA