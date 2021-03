Villasanta tifa per Aquaro: l’atleta 23enne in Azzurro agli Europei Specialista degli 800 metri ha un posto per Torun sono in programma gli Europei di atletica indoor. «Non me l’aspettavo perché ho il tempo minimo per entrare a far parte della squadra, ma sono felice di poter gareggiare con i “grandi”»

Gabriele Aquaro si veste d’azzurro e vola agli Europei di atletica indoor. Il giovane di Villasanta, specialista degli 800 metri, dal 4 al 7 marzo parteciperà alle gare con la maglia della Nazionale a Torun in Polonia.

«Sono molto contento di questa convocazione perché è la prima volta che rappresento l’Italia agli assoluti – ha detto il 23enne tesserato con il Team A Lombardia di Brugherio - Non me l’aspettavo di essere chiamato dalla Federazione, anche perché ho il tempo minimo per entrare a far parte della squadra, ma sono felice di poter gareggiare con i “grandi” dopo l’esperienza con gli under 20 e gli under 23 azzurri».

Venerdì 5 marzo ci sarà la prima batteria degli 800 per la quale Aquaro si allena mediamente 9 volte alla settimana sotto lo sguardo sempre attento di Tino Rossi suo storico allenatore sin dai tempi dell’Athletic Club di Villasanta quando era poco più che un bambino con tanta voglia di correre.

«Sono anche stato fortunato in questo periodo di pandemia a potermi allenare – ha detto il giovane atleta che studia all’università ingegneria informatica -. Devo ringraziare anche il sindaco Luca Ornago che ci ha permesso di farlo appena sono state allentate le restrizioni per il Covid».

Lo sguardo di Aquaro è volto alla finale puntando a portare un po’ di Villasanta sul tetto d’Europa.

