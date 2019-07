Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

MONZA presentazione partita del cuore (Foto by Fabrizio Radaelli)

Verso il Gp d’Italia: appuntamento il 4 settembre a Monza con il “Pit stop alla solidarietà” - VIDEO VIDEO - Torna il “Pit stop alla solidarietà”, la partita di calcio di beneficenza che mercoledì 4 settembre a Monza vedrà sfidarsi la Nazionale Pilot e la squadra di calcio degli imprenditori di Assolombarda per raccogliere fondi per Comitato Verga e SLAncio.

È già tutto pronto per la nuova edizione di “Pit stop alla solidarietà”, la partita di calcio di beneficenza che mercoledì 4 settembre a Monza vedrà sfidarsi la Nazionale Piloti, composta da campioni delle due e delle quattro ruote, e la squadra di calcio degli imprenditori di Assolombarda per una serata «all’insegna della solidarietà e del divertimento».

Succederà a partire dalle 20.15 sul campo dello stadio Brianteo: l’intero ricavato andrà a sostegno delle attività promosse da due eccellenze del territorio, il Comitato Maria Letizia Verga, la onlus che dal 1979 si occupa dello studio e della cura dei bambini malati di leucemia in cura presso il Centro Maria Letizia Verga (Fondazione MBBM), e Progetto SLAncio, l’iniziativa promossa dalla cooperativa La Meridiana per il sostegno ai malati di Sla e in stato vegetativo.

MONZA presentazione partita del cuore

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Patrocinato dal comune, l’evento segnerà l’apertura della 90esima edizione del Gp di Formula 1 e delle giornate di #MonzaFuoriGP.

Biglietti a 5 euro per la tribuna coperta, ingresso gratuito sotto i 6 anni. Si potranno acquistare allo stadio il giorno della partita, ma sono già disponibili in prevendita presso le sedi di SLAncio e del Comitato Maria Letizia Verga, alle Scuderie Ferrari Club di Caprino Bergamasco, al Monzello e all’info point turistico di piazza Carducci.

LA PRESENTAZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA