Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vero Volley Monza maschile, esordio casalingo in SuperLega con la temibile Calzedonia Verona Si riparte. Per la quinta stagione consecutiva la Vero Volley Monza protagonista nella SuperLega maschile targata Credem Banca. Domenica 15 ottobre dalle 18 alla Candy Arena di Monza scatta l’esordio della stagione contro l’insidiosa Calzedonia Verona allenata da Nikola Grbic.

Si riparte. Per la quinta stagione consecutiva la Vero Volley Monza protagonista nella SuperLega maschile targata Credem Banca. Domenica 15 ottobre dalle 18 alla Candy Arena di Monza scatta l’esordio della stagione contro l’insidiosa Calzedonia Verona allenata da Nikola Grbic. La prima squadra maschile del Consorzio monzese punta a replicare la brillante annata 2017/2018 chiusa con una storica qualificazione alla Challenge Cup 2019.

Gli atleti della Vero sono reduci da otto settimane di preparazione e sei test-match, tra cui un allenamento congiunto giocato in Brianza proprio con i veronesi e vinto 4-1. La cabala non aiuta, visto che solo una volta su quattro partenze, nella stagione 2017/2018 contro Sora, la vittoria è arrivata già alla prima giornata, ma i monzesi cercheranno di replicare. Verona è una delle tre squadre del campionato insieme a Perugia e Civitanova che la formazione lombarda non ha mai battuto da quando milita nella massima serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA