Festa per il gol di Carlo Augusto: non è bastato

Traverse, gol fatti e annullati: alla fine il Monza deve cedere al Cittadella Una rete di Carlos Augusto non basta per uscire indenni dal Tombolato. La prima partita ufficiale di Stroppa è una sconfitta maturato, nel punteggio, già nel primo tempo. Il Monza ha lottato e ha avuto occasioni ma non è riuscito a riacciuffare gli avversari

Traverse, reti annullate e capovolgimenti di fronte. Alla fine però la spunta il Cittadella. In un pomeriggio molto caldo il Monza perde 2-1 nei trentaduesimi di Coppa Italia Non basta il gol di Carlos Augusto a pareggiare la doppietta dei padovani che mettono in difficoltà i brianzoli ma se la cavano anche per con una rete annullata a Gytkjaer nella ripresa e una traversa clamorosa di Colpani su punizione.

Stroppa ha impostato la squadra con un 3-5-2 con Machin a supporto di Gytkjaer in attacco, ma sono subito i padroni di casa a segnare con Okwonkwo (’8). Il Monza recupera (’26) : cross di Pedro Pereira e gol di testa di Carlos Augusto. Prima del fischio di fine primo tempo Tounkara (’40), entrato al posto di Okwonkwo, ristabilisce le distanze.

Nella ripresa il Monza ci prova e anche il Cittadella si vede annullare un gol. Alla fine niente da fare per i biancorossi.

Monza (3-5-2) : Di Gregorio, Sampirisi (dal 64’ Paletta), Bellusci, Caldirola, Pedro Pereira (dal 86’ Donati), Brescianini, Scozzarella, Barillà (dal 64’ Colpani), Carlos Augusto, Machin (dal 46’ Ciurria) , Gytkjær.

