Filippo tortu a Chorzow in Polonia settembre 2021 (Foto by Davide Perego)

Tortu fa 20”11 a Nairobi, è record personale nei 200 metri Il velocista brianzolo ha stampato un 20”11 in una gara in altura, 1.800 metri, con vento a favore (+2) piazzandosi al terzo posto al Kip Keino Classic.

Altra impresa del caratese Flippo Tortu che dopo la medaglia olimpica nei 4 x 100 vola a Nairobi, in Kenya, nell’ultima gara stagionale, agguantando il record personale nei 200 metri piazzandosi al secondo posto in Italia dopo Pietro Mennea. Il velocista brianzolo ha stampato un 20”11 in una gara in altura, 1.800 metri, con vento a favore (+2) piazzandosi al terzo posto al Kip Keino Classic.

Dopo aver corso due volte la distanza in quattro anni, il campione olimpico della 4x100 si è ritrovato sui blocchi in curva per la seconda volta in meno di un mese. A Chorzow, in Polonia, aveva ritrovato le sensazioni e un 20”40 sicuramente migliorabile. Il personale precedente era di 20”34 nel 2017. Il minimo per i Mondiali di Eugene (dove è già qualificato con la 4x100) invece era di 20”24.

