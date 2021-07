Tokyo 2020, striscioni e applausi per il ritorno di Martina Maggio: il video È stato un trionfo il ritorno di Martina Maggio e della collega Alice D’Amato in Italia dopo le olimpiadi di Tokyo 2020: sono state accolte all’aeroporto da famiglie, tifosi e amici.

Cori, striscioni, applausi e tanta emozione. È stato un trionfo il ritorno di Martina Maggio e della collega Alice D’Amato in Italia dopo le olimpiadi di Tokyo 2020: sono state accolte all’aeroporto da famiglie, tifosi e amici per un momento che ha suggellato dieci giorni di grandi risultati per la ginnastica artistica italiana. Maggio è arrivata quarta nella finale a squadre, sfiorando il podio. Si è qualificata poi per la finale all around individuale e ha chiuso 19esima.

«La mia olimpiade finisce qui… - ha scritto - Una delle esperienze più belle della mia vita, tante emozioni che non mi sarei mai aspettata di provare, è stato un viaggio stupendo! Grazie a tutti per questa bellissima sorpresa, siete davvero speciali vi voglio troppo bene, siete la mia seconda famiglia. Vi voglio bene!!”.



