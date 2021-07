Tokyo 2020: un giornalista monzese per commentare la pallavolo olimpica in tv Un monzese nel team di commentatori tv della pallavolo alle Olimpiadi di Tokyo 2020: è Rodolfo Palermo, voce delle cronache del Vero Volley femminile in serie A ma anche del basket lombardo. E collaboratore del Cittadino.

Tra i telecronisti selezionati per commentare le Olimpiadi di Tokyo c’è anche Rodolfo Palermo, monzese, storico collaboratore del Cittadino e voce nota del panorama sportivo brianzolo e monzese. La carriera da giornalista comincia proprio sulle colonne del bisettimanale di Monza e Brianza come corrispondente di supporto per Vedano al Lambro. Presto la vocazione sportiva emerge e comincia ad occuparsi delle realtà locali di calcio, basket e pallavolo. Con l’avvento di MonzaBrianzaTv inizia a produrre servizi per il tg e per gli approfondimenti sportivi della testata. Infine viene selezionato come telecronista per le partite casalinghe del Vero Volley.

Da prima voce racconta gli anni della Serie A per quanto riguarda la pallavolo monzese, ma anche il ritorno del Geas Sesto San Giovanni nella Serie A1 del basket femminile e le ultime sette stagioni del basket di Serie C Gold (il massimo campionato regionale maschile) finali comprese. Per il team di Discovery+ (le partite saranno trasmesse sui canali del gruppo Discovery+, Eurosport, Eurosport player, DAZN, Tim Vision e Fastweb) si occuperà dell’intero torneo olimpico della pallavolo maschile e femminile.

