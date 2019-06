Ritmica Italia argento mondiale a Sofia all around - foto Fgi su facebook

Sport, le Farfalle azzurre della ritmica in gara alla Candy Arena di Monza Un appuntamento da non perdere per gli amanti della ginnastica ritmica e dello sport. Domenica 9 giugno la Candy Arena ospita la prima edizione del “Trofeo Città di Monza”: le farfalle della Nazionale italiana affrontano la Bielorussia

Vice-campionesse del mondo in carica, fresche vincitrici della World Challenge Cup a Guadalajara e già qualificate per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, le farfalle che si allenano al Centro federale Desio saranno in pedana dalle 17 per sfidare un’altra big della disciplina. In gara anche le atlete juniores per una giornata di grande spettacolo.

«Le “Farfalle” sono una straordinaria eccellenza italiana e un esempio, soprattutto per i più giovani - ha dichiarato il sindaco Dario Allevi - La ginnastica ritmica è, infatti, uno sport che richiede un’assoluta perfezione nell’esecuzione degli esercizi. Ecco perché i sacrifici, i durissimi allenamenti e la determinazione, che hanno permesso loro di arrivare in cima al mondo, devono essere un riferimento per tutti i piccoli atleti che si avvicinano ad un’attività sportiva».

Con un oro, due argenti e tre bronzi ai campionati mondiali di Sofia dello scorso settembre, le atlete della nazionale di ginnastica ritmica sono le numero uno al mondo nella specialità ”3 palle e 2 funi” e le seconde nel ”completo”, alle spalle della Russia. Inoltre con l’argento nel concorso “all-around” a squadre in Bulgaria le Farfalle hanno ottenuto l’accesso diretto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una conferma della qualità del movimento cresciuto insieme all’allenatrice Emanuela Maccarani, il coach italiano più medagliato di sempre.

(Foto by Paola Farina)

«Questo primo trofeo dedicato alla ritmica – ha dichiarato l’assessore allo Sport Andrea Arbizzoni – è un regalo a uno sport bellissimo, ad atlete che con sacrificio, passione, determinazione ed energia inseguono traguardi importanti e sanno trasmetterci grandissime emozioni e, soprattutto, è un regalo alla città».

Ed è anche un importante test match verso il nuovo appuntamento di World Challenge Cup, ad agosto (16-18) in Bielorussia, a Minsk.

«Siamo orgogliosi di organizzare un evento internazionale di ginnastica ritmica come l’incontro tra le nazionali dell’Italia e della Bielorussia e di ospitare alla Candy Arena, la casa della pallavolo e del Consorzio Vero Volley, atlete ai vertici mondiali di questa disciplina. Non possiamo che invitare gli appassionati ad assistere a questo autentico spettacolo!», sottolinea Ilaria Conciato, direttore generale del Consorzio Vero Volley, struttura che gestisce la Candy Arena.

Con il body della Nazionale italiana ci saranno anche Individualiste del calibro di Milena Baldassarri, Alexandra Agiurgiuculese e Alessia Russo, oltre a diverse Junior di sicuro avvenire, che sfideranno la Bielorussia che vanta anch’essa atlete di livello internazionale.

È possibile acquistare il biglietto di ingresso sul circuito Vivaticket (vai) o direttamente il giorno della gara alla Candy Arena: ingresso 15 euro e sono previste delle offerte speciali per i gruppi, che possono rivolgersi all’indirizzo mail biglietteria@candyarena.it.

L’evento, organizzato dal Consorzio Vero Volley in collaborazione con la Candy Arena e il Comune di Monza, cade nella stagione della celebrazione dei 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia.

