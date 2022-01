Seveso, gli arcieri fanno man bassa di medaglie: sei volte sul podio Nella gara di Gerenzano si fanno valere anche Vimercate, Besana e Solaro. Sempre nella divisione arco olimpico gli arcieri della Compagnia di Monza e della Brianza hanno vinto la medaglia di bronzo nella categoria master con Massimo Marenghi e quella d’oro a squadre dove hanno gareggiato anche Massimo Cecchetto e Simone Canzi.

Nella gara interregionale indoor dei record organizzata dalla società Arcieri Airone di Turate nel palasport di Gerenzano e riservata a tutte le classi e divisioni (238 gli arcieri presenti sulle linee di tiro!) gli atleti brianzoli hanno ben figurato e parecchi di loro sono rientrati in sede con medaglie al collo individuali ed alcuni anche con le rispettive squadre.

Gli arcieri della società Bosco delle Querce di Seveso ne hanno guadagnate sei con l’aggiunta di importanti piazzamenti. Nella divisione arco olimpico, categoria junior, Camilla Bergna ha vinto la medaglia d’argento (Marco Grassi ed Ermanno Parinetti hanno chiuso rispettivamente al quarto e nono posto). Sabrina Sala nella categoria allieve si è classificata sesta; William Sioli (categoria ragazzi) e Manuele Buzzi (nei giovanissimi) hanno vinto l’oro. Due le squadre di Seveso che hanno preso parte alla competizione, quella delle ragazze e quella delle giovanissime, per entrambe la soddisfazione di portarsi a casa l’oro. Per le singole atlete (categoria ragazze) sono arrivati anche il primo posto per Greta Ormenese, il quarto per Michela Parinetti e il settimo per Martina Spinelli, rientrata dopo un lungo stop dalle gare; nella categoria giovanissime medaglia d’oro per Alyssa Bai, bronzo per Chiara Nicolí e quarto posto per Elisabetta Brunello.

Sempre nella divisione arco olimpico gli arcieri della Compagnia di Monza e della Brianza hanno vinto la medaglia di bronzo nella categoria master con Massimo Marenghi e quella d’oro a squadre dove hanno gareggiato anche Massimo Cecchetto e Simone Canzi.

Due le atlete della società Burarco Vimercate che hanno vinto medaglie: Claudia Nardecchia quella d’oro nel compound ragazze e quella di bronzo nell’arco nudo con la senior Elisa Poschini.

Francesco Sinigaglia (Polisportiva Besanese – sez. Tiro con l’Arco) ha impreziosito la sua brillante prestazione con l’argento nell’olimpico, categoria allievi mentre Fabio Capoferri (Compagnia Arcieri del Sole di Solaro) all’argento individuale (arco nudo) ha aggiunto l’oro a squadre gareggiando a fianco di Massimo Egidio Volpi ed Emiliano Giuranno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA