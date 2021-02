Serie D, il Seregno batte la Casatese e si laurea campione d’inverno Con la vittoria in casa per 2-1 contro la Casatese, il Seregno si è matematicamente laureato campione d’inverno del girone B della serie D.

Con un turno di anticipo, il Seregno ha conquistato nel big match contro la Casatese il titolo di campione d’inverno del girone B del campionato di serie D. Ma se la prima piazza con più di metà torneo ancora da disputare può apparire un traguardo platonico, non è invece un dato trascurabile il primo vero allungo in vetta dei brianzoli, che si sono attestati a quota trentaquattro punti, quattro in più della già citata Casatese, cinque in più del Brusaporto e sei in più del Crema.

L’affermazione sull’undici di Casatenovo, comunque protagonista di una buona prestazione, è maturata con merito, in coda a 94’ molto combattuti e non privi di colpi di scena. Al via Franzini ha preferito Mihaljevic, all’esordio dal 1’, a Ricciardo, con Invernizzi in campo al posto dello squalificato Bonaiti. I padroni di casa hanno sbloccato la situazione al 15’, in pratica al primo affondo, per merito di Borghese, che ha risolto una mischia prodotta da una punizione di Alessandro dalla sinistra e di controbalzo ha insaccato. Al 26’ l’arbitro Vingo di Pisa ha ravvisato un netto fallo da tergo di Gambazza su Poletti, ma incredibilmente ha risparmiato il secondo cartellino giallo, apparso solare dalla tribuna, all’esterno comasco, che è così rimasto sul terreno di gioco fino all’intervallo, quando Tricarico, compreso il pericolo, lo ha lasciato negli spogliatoi. Appena 4’ più tardi, su un traversone di Invernizzi dalla fascia mancina, Ferrari di testa ha spedito alto da ottima posizione. Al 42’ gli ospiti si sono fatti vivi con Pontiggia, che in diagonale ha chiamato Colantonio ad una non semplice respinta con le gambe.

Nella ripresa, al 2’ un’altra punizione di Alessandro dall’out mancino ha trovato Da Silva pronto alla deviazione aerea, ma la palla ha sorvolato la traversa. Al 4’, dopo una bella triangolazione con Da Silva, Tentoni è stato travolto da Ferrara in uscita bassa. Vingo ha indicato il dischetto del rigore, sul quale si è presentato Da Silva, che ha concluso debolmente, permettendo al portiere di intercettare e riscattarsi. Al 9’ Ferrara ha smanacciato un calcio da fermo di Alessandro, servendo in pratica un’occasione invitante a Tomas, che però ha sparacchiato alle stelle. Sul ribaltamento di fronte, un cross di Federico Frigerio dall’out mancino ha tagliato in due l’area azzurra, trovando all’altezza del secondo palo Candido pronto alla deviazione decisiva da un passo, che ha sancito un pareggio inaspettato. Qui la Casatese ha provato a cambiare l’inerzia del match, e forse quella della stagione, ma al 19’ un tentativo di Mandelli si è perso a lato non di molto. Nel momento di maggior criticità per i suoi, Franzini ha dato la svolta al 23’, inserendo Jimenez per Poletti.

E proprio il neo entrato al 25’ ha estratto dal cilindro uno slalom da urlo, che gli ha consentito di battere Ferrara con un piazzato di sinistro. Al 29’ l’arbitro ha espulso dalla panchina il direttore generale seregnese Pacitto, reo di qualche protesta di troppo dopo che anche a Perez Moreno era stata risparmiata la seconda ammonizione, per un fallo ai danni di Tentoni. Un caso meno clamoroso rispetto a quello del primo tempo, ma anche qui gli estremi per il provvedimento disciplinare ci sarebbero stati tutti. Nel finale, gli ospiti sono andati in forcing con generosità, ma la capolista ha gestito bene la situazione ed alla fine ha giustamente festeggiato.

Seregno-Casatese 2-1

Marcatori: 15’ pt Borghese (S); 10’ st Candido (C), 25’ Jimenez (S).

Seregno: Colantonio; Ferrari, Borghese, Tomas, Zoia; Poletti (23’ st Jimenez), Da Silva, Tentoni, Invernizzi (43’ st Zanon); Alessandro (36’ st Aga), Mihaljevic (41’ st Ricciardo). A disp.: Lupu, Casiroli, Pozzoli, Labas e Lazzaroni. All.: Franzini.

Casatese: Ferrara; Morganti (16’ st A. Frigerio), Perego, Bello, Gambazza (1’ st Lamperti); Pennati (32’ st D’Amuri), Perez Moreno, Baldan; Candido; Pontiggia (6’ st Mandelli), Crea (1’ st F. Frigerio). A disp.: Pirola, Sordillo, Morlandi e Stefanoni. All.: Tricarico.

Arbitro: Vingo di Pisa.

Note: ammoniti Borghese (S) e Perez Moreno (C) per proteste, Gambazza (C), Crea (C), Morganti (C) e Perego (C) per gioco falloso; espulso Pacitto (direttore generale S) al 29’ st per proteste. Calci d’angolo: 4-2 per la Casatese. Recuperi: 0’ pt, 4’ st.

