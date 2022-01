Serie D: Folgore Caratese e Leon Monza Brianza ko nei recuperi Prima del ritorno del campionato del 30 gennaio, tempo di recuperi per la Serie D: mercoledì sono andate ko sia la Folgore Caratese nel big match con il City Nova sia il Leon Monza Brianza.

Prima del giro di boa di domenica 30 gennaio, il girone B del campionato di serie D, mercoledì pomeriggio, ha recuperato un’altra significativa fetta di partite rinviate nelle ultime giornate del girone d’andata. Anche se rimane da giocare Villa Valle-Breno, sospesa alla 19esima giornata a causa di giocatori positivi tra le fila dei bergamaschi.

Il pomeriggio di recupero ha registrato una doppia sconfitta per le squadre brianzole. Il Leon Monza Brianza era impegnato al Mari di Legnano, nel recupero della 16esima giornata quando il match era stato rinviato per neve. I lilla con le reti di Quaggio 21’ pt e di Bingo 42’ st, hanno imposto un altro stop ai leoni brianzoli, al termine di 90’ in double face.

Nella prima frazione di gioco i milanesi hanno mostrato di essere superiori all’avversario tenendo in pugno la gara e dominando il gioco a centrocampo, tanto da scuotere il sacco al 21’. Di ben altra fattura la ripresa, in quanto gli arancio-neri brianzoli passavano a comandare il gioco senza però creare a far breccia nella difesa lilla, al contrario su azione di contropiede sul finale di partita il Legnano metteva al sicuro il risultato. Il pareggio sarebbe stato il risultato più equo, ma nel calcio ha ragione chi segna di più.

Nel big-match, il City Nova, ha preso il largo in classifica raggiungendo quota 40 e lasciando a cinque lunghezze il Desenzano Calvina.

A farne le spese sia pure di misura la Folgore Caratese battuta per 1-0 dal gol di Cogliati al 43’pt. Per i lambraioli era una partita importante perché in caso di vittoria sarebbero rientrati in gioco per la vetta della classifica. La gara per i biancocelesti si è messa subito in salita in quanto alla mezzora restavano in dieci per l’espulsione di Alma e prima del riposo i giallo verdi del City passavano con Cogliati. Sono stati 90’ sempre molto aperti dove sarebbe potuto succedere di tutto, ma i lambraioli in inferiorità numerica nulla hanno potuto di più anche perché il City non ha concesso niente controllando bene. I gialloverdi hanno chiuso in maniera positiva il girone d’andata e in linea con le aspettative iniziali. Tanto rammarico in casa della Folgore Caratese.

Domenica per la prima di ritorno il Vis Nova sarà in trasferta a Brene e così pure il Leon giocherà a Castellanza, mentre la Folgore Caratese sarà impegnata nel derby con Brianza Olginatese. La capolista City riceverà il Villa Valle.

Paolo Volonterio

