Serie C: Seregno pareggia con Trento, Renate ko con la Juve U23 Zero a zero per il Seregno con Trento, stop per il Renate con la Juve U23: il bialncio delle brianzole in Serie C nella giornata 36 del campionato, a due dalla fine della regular season.

Una sconfitta e un pareggio per le brianzole in Serie C nella giornata 36 del campionato, a due dalla fine della regular season. Lo stop è toccato al Renate, fermato dopo due risultati positivi dalla Juventus Under 23 per 2-1 in trasferta ad Alessadria. Le Pantere, in svantaggio al 38’ su rete di Brighenti, avevano pareggiato al 48’ con Rossetti ma cinque minuti più tardi sono capitolate per opera di Zuelli (52’). Mister Cevoli non ha nascondo l’insoddisfazione soprattutto per l’atteggiamento del primo tempo. Il Renate è quarto in classifica, FeralpiSalò terzo allunga a +4 (64 e 61 punti).

Uno zero a zero che non soddisfa né l’una né l’altra è il finale di Seregno-Trento, un match che avrebbe potuto dire molte cose nella corsa per la salvezza. Le due squadre rimangono 16° e 17°, il Trento a 38 punti e il Seregno a 32. A due partite dalla fine della stagione regolare, i brianzoli sono a parii punti con la Pro Sesto, con 2 lunghezze di margine su Legnago Salus (che ha battuto i sestesi) e Giana Erminio (che ha perso con Padova). Una di queste formazioni retrocederà direttamente in serie D, mentre le altre dovranno cercare ormai il miglior piazzamento possibile in chiave playout.

© RIPRODUZIONE RISERVATA