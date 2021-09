Serie C, il Seregno perde con la Pro Vercelli 1-0. Il Renate vince con la Virtus Verona 3-1 Giornata agrodolce per le brianzole impegnate nel campionato di calcio di serie C: il Seregno ha perso 1-0 contro la Pro Vercelli, il Renate ha invece vinto in casa per 3-1 contro la Virtus Verona

Giornata agrodolce per le brianzole impegnate nel campionato di serie C. Partita combattuta per il Seregno contro la Pro Vercelli in trasferta: vincono i piemontesi, con la Pro brava a sbloccare subito e poi sprecona nelle successive occasioni. Seregno sul pezzo fino alla fine, con il brivido del gol annullato al portiere Fumagalli allo scadere per fuorigioco. Il gol per i padroni di casa è arrivato a inizio partita: al 9’ Comi fa proseguire Rolando, che in diagonale batte Fumagalli. Con questa vittoria la Pro Vercelli ha fatto tris dopo le due iniziali vittorie con Lecco e Pro Sesto. I brianzoli, invece, non sono riusciti a sbloccarsi dopo aver ottenuto un solo punto nelle prime due partite.

Sorride, invece, il Renate che strapazza al “Città di Meda” per 3-1 la Virtus Verona. Ospiti in vantaggio con Lonardi al 38’. Le pantere ribaltano poi la sfida grazie ai gol di Rossetti (45’), Maistrello (45’+1’) e Galuppini (90’).

