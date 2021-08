Serie C, c’è Silvano Raggio Garibaldi: nuovo centrocampista per il Seregno Il debutto con il Genoa in Serie A, le esperienze sui campi di tutta Italia, non soltanto in serie C: il 32enne firma un contratto annuale con gli azzurri. Erba: «Da lui ci aspettiamo un notevole contributo»

Primo arrivo nel settore del centrocampo in questo mercato estivo per il Seregno. La dirigenza azzurra si è infatti assicurata le prestazioni di Silvano Raggio Garibaldi, che nel suo curriculum vanta ben 271 partite, condite da 5 reti, suddivise tra serie A, serie B, serie C e serie D. Genovese di Chiavari, nato il 27 marzo 1989, Raggio Garibaldi è cresciuto nelle fila del Genoa, con cui nella stagione 2007-’08 ha debuttato nella massima serie. Sono seguite le esperienze con il Pisa (2008-’09), ancora il Genoa (dall’estate del 2009 al gennaio del 2010), il Sorrento (dal gennaio al giugno del 2010), il Gubbio (dal 2010 al 2012), la Virtus Entella (dal 2012 al 2014), il Mantova (dal 2014 al 2017), la Lavagnese (dall’estate al dicembre del 2017), di nuovo il Mantova (dal dicembre del 2017 al novembre del 2018), il Como (dal novembre del 2018 al 2020) ed il Foggia (nel 2020-’21). L’atleta ha sottoscritto con il Seregno un contratto annuale. Così si è espresso il presidente Davide Erba: «Silvano è un giocatore molto esperto della serie C, in cui ha militato per gran parte della sua carriera. Conosce già bene alcuni dei suoi nuovi compagni di squadra e dei componenti dello staff tecnico e siamo sicuri, perciò, che non avrà difficoltà di ambientamento. Da lui ci aspettiamo un contributo notevole, per consentire alla squadra di ben figurare nell’impegnativo torneo alle porte»

