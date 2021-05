Serie B: tensione sotto l’albergo del Monza a Salerno, striscione e bombe carta nella notte Tensione nella notte davanti all’albergo a Salerno che ha ospitato l’Ac Monza in vista della sfida di campionato tra terza e quarta della classifica di serie B che si gioca alle 14, cronaca in diretta su www.ilcittadinomb.it.

Lo striscione se la prende con l’ad Adriano Galliani (“Salerno non dimentica, Galliani infame”) e potrebbe fare riferimento alle posizioni diverse tenute in merito alla sosta del campionato della scorsa settimana. L’ad biancorosso sarà allo stadio Arechi per assistere alla partita, ritorno in trasferta dopo due mesi e il ricovero per la positività al covid.

Fischio d’inizio alle 14, cronaca in diretta sul cittadinomb.it

