Serie B, Salernitana-Monza LIVE: contatto dubbio Salernitana, traversa Sampirisi Terza contro quarta della classifica, gara cruciale per il finale di campionato dei brianzoli. Al termine di una settimana difficile per i biancorossi. Difesa a tre con Paletta-Pirola-Scaglia, Sampirisi e Carlos Augusto esterni di centrocampo

28’st- Casasola dalla destra,Gondo anticipa con giocata di testa ma la traiettoria resta alta



27’pt- Ci prova ora Colpani dalla sinistra: prende il campo, mette in mezzo e Belec blocca. Diaw si era allungato sul secondo palo, ma l’estremo difensore salernitano blocca in presa alta



24’pt- Sampirisi, di nuovo lui, altissimo per un nuovo traversone in area. Ora il Monza porta pressione nella tre quarti, mantenendo un buon palleggio, ma mancando nella precisione dei passaggi



21’pt- Ancora Di Tacchio con il lancio lungo a cercare Gondo. Palla fuori misura. Salernitana abbastanza impallata nella fase di proposizione



20’pt- Intanto arriva la notizia del vantaggio del Cittadella con il Lecce.



19’pt- Sempre gli ospiti in possesso palla, ritmi abbastanza blandi e squadre inchiodate dal timore di scoprirsi troppo. Il baricentro della Salernitana si è via via abbassato negli ultimi minuti. Ora ci prova Capezzi dalla distanza, ma Di Gregorio deve solo chinarsi per raccogliere



17’pt- Contrasto duro Di Tacchio-Colpani. Match vibrante anche a livello di intensità



16’pt- Ancora Sampirisi dalla destra, cross lungo per Mota. Ma l Monza sembra giocare con fiducia e l’occasione dello stesso Sampirisi ha dato ancor più coraggio alla squadra di Brocchi



12’pt- Terzo angolo di fila per il Monza: Colpani dalla bandierina: Sampirisi al volo di destro e Belec devia sulla traversa. Grandissima occasione per i Monza



10’pt- Palla lunga sul secondo palo, la Salernitana libera, poi Sampirisi spara a botta sicura e nuovo angolo.



9’pt- Toccato duro Sampirisi da Capezzi. Diaw lotta verso la bandierina e pesca il primo angolo



7’pt- Di Tacchio salta il centrocampo e trova l’infilata in area di Gondo, l’uomo che ha steso i Venezia negli ultimi tre minuti dell’ultimo turno di B. Contatto con Paletta, fallo alla difesa



5’pt- Ora è la Salernitana ad alzare il baricentro e a conquistare il primo corner



3’pt- Frattesi ripiega in area e travolge Gondo da dietro. L’attaccante granata va giù, Abbattista lascia correre. Ma si è trattato di un contatto molto dubbio e la Salernitana protesta veementemente



2’st- Subito possesso palla Monza, con Carlos Augusto che raccoglie lo scarico di Mota: ora gli ospiti avanzano a ranghi completi.



1’st- Si parte. Calcio d’inizio alla Salernitana. Un’ora e mezzo di gioco per il Monza e per il suo sogno di continuare a credere al passaggio diretto in serie A.



Con l’assenza forzata degli 8 transfughi, Brocchi cambia anche modulo, schierando un 3-5-2 che alza Carlos Augusto e Sampirisi sulla linea di metà campo, lasciando Paletta-Pirola-Scaglia a salvaguardia di Di Gregorio. Modulo a specchio rispetto ai campani. Davanti, Mota-Diaw e Balotelli in panchina.



Le formazioni

Salernitana: Belec, Bogdan, Gyomber, Veseli, Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Jaroszynski, Gondo, Tutino. A disposizione: Adamonis, Coulibaly, Mantovani, Sy Sanasi, Schiavone, Cicerelli, Aya, Pomilio, Kristoffersen, Kupisz, Durmisi. All: Bocchini

Monza: Di Gregorio, Sampirisi, Pirola, Paletta, Scaglia, Frattesi, Scozzarella, Colpani, Carlos Augusto, Diaw, Mota Carvalho. A disposizione: Sommariva, Rubbi, Barberis, D’Errico, Ricci, Balotelli, Saio, Magli, Robbiati, D’Alessandro. All: Brocchi





È passato un girone: sembra – ed è – tutto diverso. Il Monza che travolse la Salernitana allo U-Power Stadium, è una squadra ferita nel morale da una primavera che ha compromesso le speranze di promozione diretta in A. Le stesse che dopo il successo dell’andata contro l’allora capolista della serie cadetta, sembravano poter lanciare i biancorossi verso ben altri traguardi.

Ora il passaggio del Monza in serie A è una roulette, giusto per stare al tema che ha caratterizzato questa lunga vigilia di campionato. La pausa lunga per consentire lo svolgimento dei recuperi, è coincisa da lunedì pomeriggio in poi al giallo sullo sconfinamento in Svizzera di 8 calciatori biancorossi, sorpresi a Lugano al casinò e quindi sottoposti a isolamento attivo dalle Ats Brianza e di Milano. Pur potendo prendere parte all’incontro odierno, il Monza ha preferito non convocarli, visto che “a partire dal 27” non hanno potuto allenarsi con la squadra, ha spiegato la società stessa.

E oggi, per giocarsi le residue speranze di secondo posto, il Monza arriva in Campania consapevole che solo una delle otto sfide di B giocate a Salerno è coincisa con un successo. Era il il dicembre 1955 e da allora, solo due pareggi e 5 sconfitte. In più, la Salernitana ha vinto le ultime tre partite di campionato, inaugurando una striscia positiva decisiva per l’allungo nelle posizioni di playoff: l’ultima volta che i campani hanno registrato quattro successi di fila in Serie B risale all’aprile 2017.

Il Monza, al contrario, ha perso due delle ultime tre trasferte di campionato, pareggiando l’altro incontro: tante sconfitte quante quelle subite in tutte le precedenti 14 gare esterne del torneo in corso. Tanto che dopo il successo contro la Cremonese, il Monza potrebbe vincere due match di fila in Serie B addirittura per la prima volta nel 2021.

Un appuntamento particolare, quello odierno, anche per Mario Balotelli. Che ha esordito con la maglia del Monza nella gara d’andata contro la Salernitana, realizzando anche il suo primo gol in Serie B, in quella che è stata la marcatura più veloce dei biancorossi in questo campionato (quarto minuto). Sul fronte attacco, Davide Diaw si presenta al match con un curriculum di tre gol contro la Salernitana in Serie B, compresa la prima delle sue tre doppiette nella competizione (dicembre 2019 con il Cittadella). L’attaccante è alla ricerca della prima rete con il Monza nel torneo cadetto.

Salernitana e Monza in campo sabato 1 maggio alle 14 allo Stadio Arechi per la trentacinquesima giornata di Serie BKT: terza contro quarta della classifica, gara cruciale per il finale di campionato dei brianzoli.

Il Monza arriva al match dopo una settimana difficile e una notte di tensione. Davanti all’albergo sono state lanciate quattro bombe carta ed è stato esposto uno striscione contro Adriano Galliani.

Gli ultimi giorni sono stati invece segnati dal Casinò gate, per la gita di otto calciatori lunedì al Casinò di Lugano e il successivo isolamento attivo disposto dalle Ats coinvolte per tutti loro. Il Monza non li ha convocati per la trasferta; alla fine Anastasio, Armellino, Barillà, Bellusci, Bettella, Boateng, Donati e Gytkjaer hanno firmato una lettera di scuse.

IL PREPARTITA

