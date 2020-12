Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Serie B, Monza-Salernitana è il big match: Supermario torna in scena contro la capolista Nel pomeriggio di mercoledì il Monza sfida la capolista, distante 5 punti. E Supermario viene convocato per la prima volta da Brocchi. Per lui possibile uno spezzone di partita allo U-Power Stadium.

La presentazione ufficiale non l’ha voluta, perché sarebbe dovuto essere il campo a parlare. Una scelta di rottura, di profilo basso, che riguardando Mario Balotelli ha fatto notizia proprio per questo motivo. Un mese lontano dai riflettori, a perdere peso e recuperare una condizione atletica sfiancata da quasi un anno di lontananza dal calcio giocato. L’ultima uscita era stata Sassuolo-Brescia, lo scorso marzo. Ora Supermario è pronto a tornare se stesso e a riprendersi i riflettori, centrando la prima convocazione in B con il Monza, nella partita più importante.

Mercoledì 30 alle 16, allo U-Power Stadium arriva la Salernitana capolista e i biancorossi, terzi con Cittadella e Spal, cercano la ribalta per accorciare sulla vetta, ora distante cinque punti. Un palcoscenico da protagonista in questa B. Con Balotelli pronto a prendersi la scena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA