Serie B, LIVE di Vicenza-Monza alle 20.30: Stroppa bussa alla casa di Brocchi Dopo la vittoria in extremis contro il Cittadella, biancorossi in Veneto per la decima giornata. Di fronte ci sarà la squadra dell’ex mister, reduce dal pesante ko per 5-0 contro la Ternana

C’era una volta la panchina lunga e i due giocatori per ruolo. Oggi, il Monza, è un esercito decimato dagli infortuni, che muove guerra contro il suo ex comandante, consapevole delle insidie che porterebbe un’infausta campagna di aggressione. Stroppa e i suoi, reduci dalla vittoria sudatissima contro il Cittadella, maturata soltanto al secondo minuto di recupero dopo un’ora e mezza di sofferenza, arrivano a Vicenza in casa di Cristian Brocchi. L’allenatore della mancata conquista della A al primo anno, non sta meglio, reduce com’è dal 5-0 incassato contro la Ternana. E ha parlato di una battaglia con il coltello tra i denti, per presentare la sfida di questa sera. Il Monza arriva in Veneto senza ancora Mota Carvalho, ma anche Ciurria per un’elongazione, oltre che Pirola, uscito per un trauma cranico nella sfida di sabato allo U-Power Stadium. Defezioni che si aggiungono alle croniche assenze di Lamanna, Favilli, Barillà, Finotto e Scozzarella.

A dirigere l’incontro sarà Luca Pairetto di Nichelino, alla sua sesta apparizione nelle sfide con il Monza. Ultima delle quali quella di Pisa, in questa stagione.

«Rinnovo i complimenti a Brocchi», ha spiegato alla vigilia Stroppa. «Quel che ha fatto qua è stato davvero tanto. Sarà una partita difficile, perché il Vicenza arriva da un risultato bugiardo. È una squadra che sa quel che deve fare in campo e dovremo essere bravi a non concedere episodi gratuiti. È stato difficile assembrare la squadra e dare idee e identità, in questa prima parte di stagione. Ma stiamo lavorando bene e conosco solo la perseveranza nel lavoro. La qualità della squadra c’è e deve venire fuori, anche da un punto di vista caratteriale. Cosa che non siamo stati in grado di fare nel primo tempo con il Cittadella».

