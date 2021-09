Serie B, LIVE di Monza-Ternana alle 14:

l’ultimo precedente fu un pareggio - VIDEO Si torna in campo, dopo il pareggio di Ferrara. Brianzoli a caccia dei tre punti davanti al proprio pubblico. Segui la cronaca in diretta dallo U-Power Stadium

La Ternana si presenta allo U-Power Stadium con precedenti tutto sommato non poi così negativi, nelle sfide con il Monza. Quello di oggi è il 25esimo incontro, con 8 vittorie biancorosse e 6 gli umbri. L’ultima vittoria monzese contro la Ternana, in serie B, risale al 1993. L’ultimo incrocio risale invece al marzo 2001, con il pareggio per 1-1 a mettere fine alla gara. La squadra di Stroppa arriva all’appuntamento con un parziale che nelle ultime tre partite l’ha sempre vista subire gol, negli incroci con la Ternana. Eppure l’osservato speciale, in questo quarto match di serie B, sarà l’attacco. Con il punto ferma Mota Cavalho, ma anche con la consapevolezza che entrambi i gol messi a segno in questo inizio di stagioni sono arrivati da giocate di testa. Semmai, la sfida a distanza tra le difese sarà innanzitutto quella tra i due portieri, con il solo Marco Carnesecchi che vanta una percentuale più alta di parate rispetto a quella di Michele Di Gregorio, nelle prime tre partite di questo campionato. Stroppa dovrà ancora fare a meno di Scozzarella e Favilli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA