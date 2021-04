Serie B: il Monza va ad Ascoli, Galliani motiva la squadra e parla ai tifosi - VIDEO Alla vigilia della trasferta di Ascoli il Monza fa quadrato. Alla vigilia della trasferta di Ascoli l’ad Adriano Galliani ha incontrato la squadra e i tifosi per suonare la carica. Hanno parlato anche i giocatori. Otto gli assenti.

Alla vigilia della trasferta di Ascoli il Monza fa quadrato per ritrovare la fiducia che deve servire per un finale di campionato che porti all’obiettivo prefissato: la promozione in serie A. Sono molte le assenze cui deve far fronte mister Cristian Brocchi, confermato dalla società dopo il pari casalingo col Pescara: sono indisponibili Anastasio, Bellusci, Boateng per noie muscolari, Carlos Augusto per una distorsione, Donati, Gykjaer, Mota Carvalho e Lamanna. Stagione finita per il portiere che in allenamento ha riportato una lesione al legamento crociato posteriore del ginocchio destro.

Convocati Barberis, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Scozzarella, Maric, Ricci, Colpani, Paletta, Sampirisi, Balotelli, Signorile, Saio, Rubbi, Diaw, Colferai, D’Alessandro, Pirola. Per i Primavera Saio e Signorile è la prima convocazione in Serie B.

Necessario fare gruppo e i giocatori giovedì hanno raccontato le loro sensazioni in un video, per dire tutti che l’imperativo è uno: credere tutti insieme nel risultato.

Il Monza ha ricevuto la visita a Monzello dell’amministratore delegato Adriano Galliani, di nuovo in pista dopo il ricovero per covid. E all’esterno del centro sportivo l’abbraccio della curva Pieri, vicina nel momento non facile della squadra biancorossa.

Galliani è arrivato nel Centro Sportivo di Monzello intorno alle 15.45, accolto dal direttore sportivo Antonelli, e ha tenuto un discorso alla squadra, subito prima della partenza per le Marche.

Calcio Ac Monza serie B: i tifosi fuori da Monzello

Ha fatto sentire ancora una volta la vicinanza e il supporto della società ad allenatore e squadra, in vista del finale di stagione, invitando il gruppo a dare il massimo per l’obiettivo da conquistare tutti insieme. Infine all’uscita da Monzello si è fermato per salutare una delegazione di tifosi, che era presente con uno striscione per caricare la squadra alla partenza per Ascoli.

“Chi ci mette faccia e impegno avrà sempre il nostro sostegno” hanno scritto i tifosi.

Ascoli-Monza, giornata 33 di Serie BKT, è in programma sabato 10 aprile alle 14 allo Stadio Del Duca. Cronaca in diretta anche su www.ilcittadinomb.it

IL PRE PARTITA E LE PAROLE DI GALLIANI

