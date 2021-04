Serie B, LIVE di Ascoli-Monza dalle 14: 1-0, Brocchi prova la carta Balotelli Diaw in gol, ma l’arbitro non concede per presunto fallo. Lo stesso Diaw nel primo tempo in tuffo di testa manca l’impatto,su cross dalla destra di Sampirisi. Questa la principale occasione biancorossa, anche se sono i marchigiani ad avere la palla migliore con Bidoui, il cui tiro è deviato sulla traversa da Di Gregorio con un vero miracolo. Azione nata da una scellerata giocata di Pirola, che ha spalancato il campo a Dionisi. Arbitra Prontera, che a Venezia assistette alla prima resurrezione biancorossa a dicembre

33’st- L’Ascoli cambia, il Monza pure. Fuori Barillà e dentro Paletta, esce Armellino e dentro un D’Errico di certo non al meglio



30’st- Difficoltà in impostazione del Monza, con Pirola che ora sparacchia verso l’area bianconera, senza che nessun biancorosso sia in zona per poter raccogliere



28’st- Cangiano e l’ex Eramo in campo, fuori Bidaoui e Caligara tra le fila dell’Ascoli



26’st- Buona apertura di prima di Balotelli, che trova nello spazio Sampirisi: la triangolazione non si chiude con il cross lungo per l’uscita di Leali



23’ st- Balotelli, prima palla appena entrato: punizione e la barriera respinge, sulla ribattuta Balotelli alza la gamba e si prende il giallo



20’st- Frattesi allunga, salta due uomini e provoca il giallo a Brosco. Dentro Colpani per Ricci, fuori Diaw e dentro Balotelli



19’st- Barillà da due passi, dopo flipper in area, ma Leali respinge. Monza di nuovo vicino al gol



18’st- GOL DELL’ASCOLI. Cross dalla sinistra per Saric, che sul secondo palo è tutto solo e di piatto al volo la appoggia sul palo lontano: palo e gol



16’st- Sampirisi da destra, Frattesi si scaraventa di testa e Leali è decisivo per deviare sulla traversa. Grandissima occasione per il Monza, sul nuovo cross di Sampirisi



14’st- Di nuovo D’Alessandro dalla sinistra, gioco di gambe e palla in mezzo. Diaw tenta il tacco ma non impatta bene. Nell’azione successiva, Diaw ancora che si lascia cadere in area, travolgendo Buchel. Che ora sta giù. L’Ascoli reclama un giallo per simulazione all’attaccante brianzolo



13’st- Ci prova ancora Ricci ora, che di nuovo dalla destra rientra con il sinistro, ma il tiro è telefonato e debole. Ora squadre più lunghe e rovesciamenti di fronte continui. Ci prova Sabiri per l’Ascoli: forte di collo, ma centrale. Di Gregorio blocca



12’st- Diaw si lascia cadere in area nel contatto con Brosco, ma anche questa volta è tutto regolare.



10’st- Ascoli più propenso al possesso pala in questa fase, con il Monza che riparte. Sampirisi su Diaw che esce in appoggio, poi l’azione porta a Ricci, che rientra dalla destra con il sinistro: palla a giro che non scende a sufficienza, ma Monza vicino al gol



8’st- Lenta ripresa del gioco, poi la punizione dell’Ascoli si perde senza pericoli con una giocata sul fondo di Sabiri



6’st- Giallo per Pirola, che stende Saric poco fuori dall’area



3’st- Partito forte il Monza, con Frattesi che imbuca per Diaw, Brosco scivola e Diaw tocca in rete. Ma secondo l’arbitro fallo in attacco di Diaw, che protesta



2’st- D’Alessandro scambia con Barillà, che va via di forza, cerca la sponda in Diaw e la trova, palla a D’Alessandro anticipato in area dalla scivolata di Buchel



1’st- Fuori Kragl e dentro D’Orazio per l’Ascoli. Dentro D’Aessandro al posto di Maric per il Monza. Si riparte con un cambio per parte. Ora il Monza riposiziona Diaw al centro dell’attacco



Durante l’intervallo, D’Alessandro ha accelerato il riscaldamento. Previsto un suo ingresso al posto di Maric, uscito dolorante dalla prima metà gara. Sugli altri campi, nel frattempo, momentaneo pareggio per 1-1 tra Lecce e Spal, con doppio vantaggio della Salernitana sull’Entella.



Sampirisi sulla destra ha confezionato le occasioni più pericolose, con cross in mezzo che hanno creato le chance più pericolose per il Monza, come quando Diaw in tuffo di testa al 24esimo ha mancato di un nulla l’impatto che sarebbe stato decisivo. Buon avvio a sinistra anche per Barillà, nell’inedita posizione di terzino sinistro, poi la sua prova è andata via via spegnendosi. Ma l’occasione più grande è per l’Ascoli, che a tre minuti dalla fine si vede negare il gol solo da una strepitosa uscita di Di Gregorio: Pirola, dopo l’errore di lunedì che è valso il pareggio interno con il Pescara, perde una palla incredibile su pressing di Dionisi, che avanza e serve in area Bidoui, solo sul dischetto. L’uscita disperata del portiere vale una deviazione che spedisce la palla sulla traversa.



45’pt+1- Punizione calciata da Barberis, palla sul secondo palo per Armellino che si coordina e trova il coner, ma non c’è tempo per batterlo. Finisce qui il primo tempo



45’pt- Ammonito Sabiri per contrasto duro con Sampirisi. Un minuto di recupero



44’pt- Maric fuori dal campo per un problema fisico alla caviglia destra. Monza in dieci



42’pt- Ascoli vicinissimo al gol! Piroa perde palla per Dionisi, che serve in mezzo per Bidaoui solo sul dischetto. Di Gregorio in uscita kamikaze devia di piede sulla traversa. Davvero provvidenziale l’uscita di Di Gregorio, davvero suicida la giocata di Pirola



40’pt- Punizione dalla destra, dopo il fallo subito da Ricci. Palla in mezzo e il Monza reclama per un presunto fallo di mano di Avlonitis, ma si prosegue



37’pt- Momento interlocutorio della gara, con la palla sempre distante dalle due aree. Il Monza bada al possesso, poi sulle fiammate. Come ora: ennesimo cross Sampirisi, Diaw di testa in tuffo manca l’impatto per questione di centimetri. Colossale occasione per il Monza



34’pt- Cross di Sampirisi, respinta Ascoli, Armellino è il più lesto a riguadagnare palla, poi gioco fermo per fuorigioco



33’pt- Scontro su gioco aereo tra Pirola e Barillà, altro tiro dalla bandierina per l’Ascoli. Caligara ci prova dal limite, Di Gregorio bocca in presa alta



32’pt- Ascoli che ha preso campo in questi ultimi minuti e ora il Monza è molto più lontano dalla porta avversaria. Al momento, ancora nessun pericolo per Di Gregorio. Ora fallo da dietro di Pirola a metà, marchigiani ancora in possesso palla



30’pt- Parte Kragl con il sinistro, tre uomini in barriera Monza, tre a dar fastidio con la maglia Ascoli. Deviazione e corner



28’pt- Kragl dalla rimessa laterale nei pressi dell’area monzese. Scagia libera, poi fallo di Diaw in copertura su Saric. Calcio di punizione dal limite per l’Ascoli



24’pt- Ottima iniziativa di Sampirisi, che vince il contrasto con Kragl, poi entra in area e punta il palo lontano. Palla fuori di un niente, con Leali che non avrebbe potuto fare granché



22’pt- Ancora l’asse Barillà-Diaw sulla sinistra per cercare l’accelerata, poi Diaw perde palla sul più bello. Rovesciamento di fronte e Sabiri per Caligara, ma cross fuori misura



21’pt- Ricci-Armellino, poi Ricci-Diaw, serie di scambi veloci con l’esterno che entra in area ma poi sbatte contro la retroguardia dell’Ascoli.



20’pt- Dionisi a terra, si tocca la parte posteriore del ginocchio destro. Sanitari in campo per soccorrerlo



19’pt- Diaw strappa la palla dai piedi di Marci, che aveva appena controllato alto di petto. Palla al piede, l’ex Pordenone prende campo e serve Frattesi in area: sinistro su cui Leali deve abbassarsi per bloccare

18’pt- Barillà sul lungo questa volta per Diaw, ma non c’è modo di incunearsi nell’area dell’Ascoli. L’iniziativa però è sempre monzese



15’pt- Diaw in interdizione sulla ripartenza dell’Ascoli, schiacciato nella propria area. Il Monza conquista l’angolo, Barberis calcia bene sul dischetto, l’azione prosegue ma poi Kragl libera



14’pt- Il Monza libera l’area, Buchel tenta il tiro sulla respinta dal limite. Palla altissima



13’pt- Intraprendente anche l’azione di Barillà sulla sinistra, con il centrocampista adattato a esterno difensivo che prende campo palla al piede. Ora si fa vedere anche l’Ascoli, con Sampirisi che chiude in corner. Primo calcio dalla bandierina per i padroni di casa



9’pt- Dopo la triangolazione non completata tra Ricci e Frattesi, Monza che continua a tentare l’affondo dalla destra. Sampirisi spesso alto in appoggio per cercare cross e scambi al limite



6’pt- Caligara si insinua in area, resistendo alla carica di Sampirisi e Frattesi poi, salvo poi lasciarsi cadere. Nulla di irregolare



6’pt- Possesso palla Ascoli, ma bianconeri ancora non riusciti ad affacciarsi nella trequarti ospite



3’pt- Sampirisi dalla destra per Armellino dall’altra parte, che però tocca male. Palla sul fondo. Avvio in attacco per il Monza



2’pt- Nella sua inusuale posizione di esterno di difesa, già due palle toccate per Barillà, che innesca sul lungo Maric. Fallo e punizione biancorossa



1’pt- Si parte, calcio d’inizio del Monza



Brocchi schiera Barillà nell’inedito ruolo di terzino sinistro, con i tridente Ricci-Maric-Diaw, da destra a sinistra.



Le formazioni

Ascoli: Leali, Pucino, Brosco, Kragl, Buchel, Avlonitis, Saric, Caligara, Bidaoui, Sabiri, Dionisi, Simeri, Bajic. A disposizione: Sarr, D’Orazio, Corbo, Cangiano, Mosti, Pinna, Eramo, Cacciatore, Danzi, Simeri, Bajic. All: Sottil

Monza: Di Gregorio, Sampirisi, Pirola, Scaglia, Barberis, Frattesi, Barillà, Armellino, Ricci, Maric, Diaw. A disposizione: Sommariva, Rubbi, D’Errico, Bettella, Scozzarella, Colpani, Paletta, Balotelli, Signorile, Saio, Colferai, D’Alessandro. All: Brocchi



Leva sulla compattezza, sullo spirito di gruppo, sulla voglia di reagire. Concetti eterei per necessità concrete, quelle di far punti e continuare a sperare nella serie A. Il Monza è partito ieri per Ascoli, salutato da uno striscione dei tifosi e dalle parole di Adriano Galliani, che proprio sulla necessità di continuare a inseguire l’obiettivo stagionale si è soffermato.

Già in settimana avevano parlato i protagonisti del campo, da Bellusci e a D’Errico, da Boateng a Scozzarella e Scaglia, per sottolineare la determinazione di questo Monza di voler marciare compatto, dopo un periodo di evidente flessione di risultati che ha portato nelle ultime due uscite a cogliere due punti contro le ultime due di classifica, Entella e Pescara.

LEGGI Serie B: il Monza va ad Ascoli, Galliani motiva la squadra e parla ai tifosi - VIDEO Parlano i giocatori

«Siamo compatti e uniti», ha spiegato lo stesso Cristian Brocchi, confermato dalla società proprio nei giorni scorsi. «Lavoriamo per ottenere risultati migliori rispetto all’ultimo periodo. Ci sono state difficoltà di vario genere, ma non abbiamo mai perso l’unità. Anche ad Ascoli ci mancheranno 8 o 9 giocatori e qualcuno dovrà giocare fuori ruolo, ma ci affideremo proprio al gruppo».

Con D’Errico fuori uso, ieri sono stati aggregati alla prima squadra anche i Primavera Saio e Signorile. Indisponibili Anastasio, Bellusci, Boateng, Carlos Augusto, Donati, Gykjaer, Mota Carvalho e Lamanna, con il portiere che nell’allenamento del giovedì ha riportato una lesione al legamento crociato posteriore del ginocchio destro, che ha fatto terminare anzitempo la sua stagione. Noie muscolari invece per Boateng, con distorsione alla caviglia per Carlos Augusto.

La partita sarà arbitrata da Alessandro Prontera di Bologna, a cui è legato uno dei più bei ricordi della stagione in corso: il successo di Venezia dello scorso dicembre, che segnò la svolta per un Monza anche allora in crisi di risultati. Assistenti Sergio Ranghetti di Chiari e Stefano Del Giovane di Albano Laziale. Quarto uomo Eugenio Abbattista di Molfetta.

Quella di oggi è la sfida numero 14 in B tra Ascoli e Monza, con 5 vittorie a 4 per i marchigiani. Dopo il 2-0 dello U-Power Stadium dello scorso dicembre, le due squadre si trovano di fronte consapevoli che i brianzoli non hanno mai vinto nei 6 precedenti incontri sul terreno ascolano in serie cadetta.

I padroni di casa si presentano forti di un parziale di sei partite in cui hanno perso solo un incontro e collezionato due vittorie. Nel 2021, L’Ascoli è la squadra che ha conquistato più punti in percentuale (68%) in questo campionato più punti sul totale di classifica (21 sui 31 complessivi). In questo raffronto, il Monza invece scivola al quintultimo posto in graduatoria (44%, 23 punti sui 52 raccolti finora).

