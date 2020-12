Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Serie B: il futuro di mister Allegri? Per i bookmakers c’è ancora il Monza Il nome di Massimiliano Allegri ancora vicino all’Ac Monza. Era già successo a maggio 2019, ricapita a fine 2020 grazie alle quote dei bookmakers che cercano di disegnarne il futuro dopo l’anno sabbatico.

Il nome di Massimiliano Allegri ancora vicino all’Ac Monza. Era già successo a maggio 2019, alla fine dell’avventura del mister con la Juventus. Ricapita a fine 2020, col Monza in risalita in serie B (è terzo), grazie alle quote dei bookmakers che cercano di disegnarne il futuro dopo l’anno sabbatico.

Secondo Agipronews, agenzia di stampa specializzata, dopo le 5 stagioni alla Juventus per i “betting analyst” di Sisal Matchpoint il futuro del tecnico livornese potrebbe scatenare una vera e propria asta internazionale con Arsenal, Inter, Barcellona e Manchester United in lizza: l’approdo entro il 31 agosto 2021 ad uno di questi club è infatti in lavagna a 6,00.

Ma tra le ipotesi dei bookmaker c’è anche quella “romantica“ del Monza di Silvio Berlusconi, offerto a 20,00 alla pari di Chelsea, di un ritorno di fiamma con la Juventus, Liverpool, Everton e Tottenham.

LEGGI Calcio, Allegri lascia la Juventus e Striscia gli porta il Tapiro d’oro: «Berlusconi l’ha chiamata al Monza? Sì, veramente»

LEGGI Calcio, Silvio Berlusconi: «Allegri al Monza? Non bisogna escludere niente»

Allegri e Berlusconi sono stati legati al Milan dal 2010 fino all’esonero del 2014 (uno scudetto e una supercoppa). Un anno e mezzo fa il mister aveva commentato con un risata inzigato da Striscia la Notizia, ma alla domanda se avesse ricevuto una telefonata dal Arcore aveva risposto: «Sì veramente». Dal canto suo Berlusconi aveva detto che “non sarebbe dipeso da lui, ma non bisogna escludere niente”.

Oggi il mister livornese ritroverebbe a Monza, oltre ad Adriano Galliani, anche Kevin Prince Boateng con cui aveva vinto lo scudetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA