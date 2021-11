Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by facebook)

Andrea Cremaschi campione del mondo (Foto by facebook)

Pattinaggio: Cremaschi campione del mondo juniores in Colombia L’atleta di Bellusco Andrea Cremaschi si è laureato campione del mondo juniores nella 1 Lap delle gare in corso in Colombia.

Andrea Cremaschi è campione del mondo. L’atleta del Pattinaggio Bellusco nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 ha conquistato il primo oro per la delegazione italiana impegnata nel Campionato del Mondo di sport rotellistici 2021 che si stanno svolgendo a Ibaguè, in Colombia.

Cremaschi ha fatto sua la 1 LAP su strada categoria juniores. Questo successo porta a un totale di 7 medaglie conquistate dagli atletici della compagine belluschese sulle 12 totali del medagliere della nazionale italiana: 5 quelle ottenute da Cremaschi e una a testa per Sofia Saronni e Riccardo Ceola.

Per il gruppo guidato dal presidente Gianfranco Di Scioscio l’ennesima soddisfazione dopo i risultati ottenuti dai ragazzi impegnati con la nazionale agli ultimi europei (dove hanno conquistato ben 14 delle 45 medaglie totali ottenute dalla squadra Italiana) e i successi ottenuti come squadra agli italiani: «Ancora una grande prova per Andre - commenta Di Scioscio -. Tutti e tre i nostri atleti stanno facendo qualcosa di incredibile specialmente se si pensa che stanno gareggiando contro atleti sudamericani, che a differenza degli europei fanno questo di lavoro. Questa mattina siamo stati sommersi di chiamate. Una è arrivata anche dalla federazione colombiana che si è complimentata».

Un applauso è arrivato anche dal Comune di Bellusco: “Bellusco sul tetto del mondo… gli atleti della Polisportiva Bellusco Sezione Pattinaggio ai campionati mondiali di Ibague – Colombia ad oggi hanno conquistato 7 podi: Sofia Saronni medaglia d’argento, Riccardo Ceola medaglia di bronzo e uno straordinario Andrea Cremaschi con 3 medaglie di bronzo,1 d’argento e, la notte scorsa il titolo di Campione del mondo con la medaglia d’oro! Complimenti ai ragazzi, continuate a farci sognare”

