Pallavolo: Vero Volley Monza in rimonta su Siena prima della finale di Challenge Cup - VIDEO

Era l’ultima partita casalinga della stagione regolare e il Vero Volley ha regalato qualche brivido ai suoi sostenitori prima di chiudere in bellezza. Prima dell’appuntamento con la finale europea di Challenge Cup e dei playoff della Superlega.

Al Palacandy, Monza ha rimontato l’iniziale svantaggio con Emma Villas Siena e ha vinto in quattro set: 3-1 il finale con parziali di 22-25, 25-23, 25-19, 25-20. Toscani retrocessi in serie cadetta.

Buona prova per Beretta e compagni in vista della finale d’andata di Coppa Challenge, mercoledì 20 marzo alle 20.30 alla Candy Arena contro i russi del Belgorod.

“Non era affatto semplice vincere. Siena era venuta qua con l’obiettivo di portare a casa un successo per salvarsi e infatti è partita davvero forte. Noi, però, siamo stati bravi a recuperare una sfida iniziata male e a portare a casa un risultato importante. È stata una vittoria preziosa sia per la classifica, visto che continuiamo ad essere davanti a Padova, che per il morale. Ora la testa è già alla prossima partita, forse la più importante della stagione: il match di andata di finale di Challenge Cup contro Belgorod”, ha commentato il centrale Simone Buti.

