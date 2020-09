Pallavolo: Vero Volley Monza batte Verona e vola ai quarti di Coppa Italia Il Vero Volley Monza batte Verona al tie break e si qualifica per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia. «Siamo stati davvero in palla in attacco», analizza Santiago Orduna.

Vero Volley Monza vincente al tie break contro Verona e qualificata ai quarti di finale della Del Monte Coppa Italia. Mercoledì contro Milano in palio il primo posto del girone A. Monza si è imposta con i parziali di 16-25, 15-25, 25-22, 28-26, 8-15.

Nel secondo match della Pool A (già in archivio il successo su Vibo Valentia), la squadra di Soli è volata sul 2-0 ed è stata brava a non farsi condizionare dalla rimonta di Verona capace di acciuffare quinto set con un parziale ai vantaggi. Guidata da Dzavoronok (MVP finale con 29 punti, 3 ace ed il 62% in attacco) Monza alla fine vince e passa il turno.

Pallavolo Vero Volley Monza Verona Coppa Italia

«Da come era cominciata la gara ci aspettavamo di chiuderla in tre set e con i tre punti - ha commentato Santiago Orduna - Loro però nel roster hanno giocatori fortissimi e la resistenza che hanno fatto era da aspettarsela. Siamo stati molto bravi a tornare in partita nel quarto set e ad approcciare il tie-break con determinazione dopo aver subito una rimonta. Oggi siamo stati davvero in palla in attacco, sbagliando poco e non abbiamo mollato mai: queste sono state le chiavi che ci hanno regalato il passaggio ai quarti di finale e che saranno fondamentali durante tutta la stagione».

NBV Verona - Vero Volley Monza 2-3

Parziali: 16-25, 15-25, 25-22, 28-26, 8-15

NBV Verona: Asparuhov 2, Caneschi 5, Spirito, Kaziyski 23, Aguenier 8, Boyer 18; Bonami (L). Peslac, Jaeschke 5, Donati (L). Ne. Magalini, Zanotti. All. Stoytchev

Vero Volley Monza: Dzavoronok 29, Galassi 5, Lagumdzija 24, Sedlacek 19, Holt 11, Orduna 4; Federici (L). Calligaro, Brunetti, Beretta 1. Ne. Falgari, Ramirez Pita. All. Soli

© RIPRODUZIONE RISERVATA