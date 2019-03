Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Pallavolo: Vero Volley Monza batte Belgorod al tie-break e vince la prima finale di Challenge Cup Quasi due ore e mezza di battaglia per portarsi sull’1-0 nella finale di Challenge Cup. Il Vero Volley Monza ha vinto al tie-break la maratona della Candy Arena contro il Belgorod.

Quasi due ore e mezza di battaglia per portarsi sull’1-0 nella finale di Challenge Cup. Il Vero Volley Monza ha vinto al tie-break la maratona della Candy Arena contro il Belgorod: 3-2 per i monzesi del Consorzio con parziali di 29-27, 22-25, 25-23, 32-34, 15-12. Gara di ritorno mercoledì 27 marzo in Russia.

Migliori in campo Plotnyskyi e Dzavoronok con 27 punti. Il Vero Volley è riuscito a mantenere la concentrazione dopo il quarto set perso in 34-32 in 43 minuti con una rocambolesca serie di sorpassi e contro-sorpassi.

Doppietta per le monzesi nella prima partita di finale dopo la vittoria nel pomeriggio della Saugella in Turchia.

