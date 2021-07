Pallavolo, tre monzesi alle Olimpiadi: Alessia Orro, Anna Danesi e Gianluca Galassi nell’Italvolley per Tokyo I due ct delle nazionali, Davide Mazzanti per quella femminile e Gianlorenzo Blengini per quella maschile, hanno reso note le liste composte dai 12 atlete e atleti che saranno in Giappone dal 23 luglio all’8 agosto.

Ci sono Alessia Orro, Anna Danesi e Gianluca Galassi a tenere alto il nome della pallavolo di Monza alle Olimpiadi di Tokyo. I due ct delle nazionali, Davide Mazzanti per quella femminile e Gianlorenzo Blengini per quella maschile, hanno reso note le liste composte dai 12 atlete e atleti che saranno in Giappone dal 23 luglio all’8 agosto.

Mazzanti ha confermato Alessia Orro e Anna Danesi, rispettivamente palleggiatrice e centrale della Vero Volley Monza femminile, per loro è la seconda olimpiade dopo l’esperienza di Rio 2016. Il 2021 si conferma dunque un anno importante per le due atlete già protagoniste della vittoria della Cev Cup 2021 e della conquista del pass per la prossima Champions League. La prima è stata anche miglior giocatrice della finale di CEV e la seconda miglior muro della Serie A1 femminile (tra Regular Season e Play Off).

È invece la prima avventura olimpica per Gianluca Galassi, centrale della Vero Volley Monza maschile. Classe ’97, Galassi è stato autore di una straordinaria stagione con i monzesi in SuperLega, la seconda consecutiva, conclusa con il ritorno in Europa, grazie al quarto posto in classifica al termine della stagione regolare e la prima semifinale della storia.

La nazionale femminile schiera Alessia Orro, Ofelia Malinov (Palleggiatrici), Paola Egonu (Opposto), Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Miriam Sylla, Indre Sorokaite (Schiacciatrici), Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Raphaela Folie (Centrali), Monica De Gennaro (Libero).

Nell’Italia maschile Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli (Palleggiatori), Luca Vettori, Ivan Zaytsev (Opposti:), Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto (Schiacciatori), Simone Anzani, Gianluca Galassi, Matteo Piano (Centrali), Massimo Colaci (Libero).

