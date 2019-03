Pallavolo: Saugella Monza vince la prima finale di Challenge Cup Turchia da sogno per la Saugella Monza nell’andata della finale di Challenge Cup. Le ragazze di Miguel Angel Falasca hanno espugnato il campo dell’Aydin con un netto 3-0. Ritorno a Monza tra una settimana.

Turchia da sogno per la Saugella Monza nell’andata della finale di Challenge Cup. Le ragazze di Miguel Angel Falasca hanno espugnato il campo dell’Aydin con un netto 3-0: 25-15, 25-23, 25-17 i parziali per le brianzole in poco più di un’ora di gioco con 13 punti di Adams, 12 di capitan Ortolani, 11 di Orthmann. Mercoledì 27 marzo alle 20.30 alla Candy Arena la gara di ritorno decisiva per il trofeo europeo.

“Siamo molto soddisfatti - ha commentato il coach - Mi è piacuito come abbiamo gestito la gara. Ora dobbiamo focalizzarci sul ripetere la prestazione di oggi anche fra una settimana alla Candy Arena. Le abbiamo studiate bene, dovremo stare attenti perché anche loro cercheranno di cambiare qualcosa. Dovremo farci trovare di nuovo pronti”.

