Pallavolo, festa per Alessia Orro e lei consegna la medaglia d’oro europea al nonno: il video Si è commosso fino alle lacrime il nonno di Alessia Orro di fronte alla nipote tornata a casa da campionessa europea di pallavolo. Per la palleggiatrice qualche giorno in famiglia prima della stagione con il Vero Volley Monza, che per la prima volta giocherà la Champions League.

Scampoli di vacanza prima della stagione di club per le nazionali campionesse d’Europa di pallavolo. Così Alessia Orro, palleggiatrice azzurra del Vero Volley Monza, ne ha approfittato per tornare a casa, in Sardegna, e per far felici i suoi nonni. Tutto è stato documentato sui social: la festa dei tifosi a Narbolia e soprattutto la commozione dei nonni, del nonno in particolare modo, nell’abbraccio con la nipote fresca medaglia d’oro ai campionati continentali.

Orro era nella squadra di coach Davide Mazzanti con le compagne di squadra Anna Danesi, Beatrice Parrocchiale e il neo acquisto Alessia Gennari . Nella finalissima avevano battuto la Serbia (dell’altra monzese Katarina Lazovic, nuovo acquisto in attacco) che solo un paio di settimane prima aveva firmato la grande delusione ollimpica, eliminando le azzurre ai quarti di finale,

Nella stagione 2021-22 Monza, oltre alla Serie A, giocherà anche alla Champions League, per la prima volta nella storia del club.

