Italia sul tetto d’Europa: tra le campionesse quattro atlete Vero Volley Monza Schiacciante vittoria a Belgrado contro la Serbia, per l’Italia è un ritorno al successo continentale dopo 12 anni: La festa delle atlete del Vero Volley Alessia Orro, Beatrice Parrocchiale, Anna Danesi e Alessia Gennari.

Campionesse d’Europa: le ragazze del volley festeggiano la bella vittoria di Belgrado dove in finale hanno sconfitto la Serbia. Tra loro anche quattro atlete del Vero Volley di Monza, Alessia Orro, palleggiatrice, originaria della Sardegna, Beatrice Parrocchiale (libero, milanese), Anna Danesi (centrale, bresciana) e Alessia Gennari (schiacciatrice, di Parma). Una bella soddisfazione dopo la delusione della eliminazione ai quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo. Si tratta di un ritorno alla vittoria in campo europeo dopo 12 anni.

La partita ha visto le Azzurre perdere il primo set, ma è stato l’unico visto che il risultato finale è stato un perentorio 3-1. Le atlete del Vero Volley sono state protagoniste, con Orro e Danesi nel sestetto titolare e Parrocchiale e Gennari inserite durante la partita. Per le atlete del Vero una grande soddisfazione in attesa dell’avvio della nella stagione che le vedrà anche impegnate, per la prima volta del Consorzio, anche in Champions League.

