Orienteering, Polisportiva Besanese protagonista agli Italiani Middle e a staffetta

Orienteering: il team della Polisportiva Besanese fa (ancora) incetta di risultati. Nel weekend dell’8-9 maggio si sono disputati i Campionati italiani Middle e a staffetta, nel bellunese Bosco del Cansiglio.

Nella prima giornata, i giovanissimi Silvia di Stefano e Lorenzo Stalio si sono aggiudicati il titolo di campionessa e campione italiano middle nella categoria under 14, nella quale anche Chiara Magenes ha conquistato il terzo posto. Tra i master, Stefano Brambilla si è piazzato secondo nella categoria M50, Gianluca Di Stefano terzo in M55 e Anna Riva seconda in W60. Irene Pozzebon è invece riuscita ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo nell’Elite femminile.

La giornata è stata ottima (nonostante qualche rammarico) anche domenica, quando ben tre staffette hanno ottenuto il titolo di Campione Italiano: Matteo Mandelli, Dario Malaguti e Marco Di Stefano nella categoria M20; Alessandro Manzoni, Angelo Bozzola e Gianluca Di Stefano in M55; Cristina Turolla, Anna Riva e Elena Poli in W55. A podio anche Maia Camerini e Daniela Frigerio, seconde in W65, e il trio Loredana Crippa, Annalisa Motta e Maria Pia Virgolini, terze in W45.

La nota dolente è arrivata per la staffetta della categoria Elite femminile, in cui Anna Caglio, Maria Chiara Crippa e Irene Pozzebon sono arrivate prime al traguardo, ma sono state squalificate a causa di un errore avvenuto al primo cambio.

