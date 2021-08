Olimpiade di Tokyo, Filippo Tortu si ferma in semifinale, Jacobs vola con il record europeo nei 100 metri «Soddisfatto no, ma orgoglioso del percorso fatto» ha detto l’atleta di Carate Filippo Tortu al termine delle semifinali dei 100 metri all’Olimpiade di Tokyo. Fuori dalla finale lui, ma dentro Jacobs che ottiene anche il record europeo.

Si ferma alle semifinali la corsa di Filippo Tortu all’Olimpiade di Tokyo, domenica 1 agosto. L’atleta di Carate Brianza con 10’’16 resta fuori dalla finale dei 100 metri, un tempo leggermente più alto di quello con qui si era qualificato nelle batterie del giorno prima. «Soddisfatto no - ha detto ai microfoni di Raidue - ma orgoglioso del percorso che ho fatto e delle emozioni che messo in tutto questo periodo. Non sono stato all’altezza delle mie aspettative, ma lavorerò per essere più competitivo fra tre anni», cioè alla prossima Olimpiade. Strepitoso il suo compagno di squadra Marcel Jacobs, che con il tempo di 9’’84 ha fatto il nuovo record italiano, quello europeo ed entra nella finale con il terzo tempo di gara.

