Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Giulio Masperi)

Filippo Lanza in azione (Foto by Giulio Masperi)

Nel roster del Vero Volley Monza lo schiacciatore azzurro Filippo Lanza Innesto di peso per la prima squadra maschile del Consorzio in vista della Superlega 2020-2021. Lanza dovrebbe esordire con la maglia dei brianzoli domenica 11 ottobre quando a Monza arriverà la Lube Civitanova

Un innesto di peso nel roster del Vero Volley Monza che potrebbe cambiare le potenzialità e gli obiettivi della prima squadra maschile del Consorzio. Arriva in Brianza Filippo Lanza, schiacciatore azzurro, che ha scelto la squadra di coach Fabio Soli per la prossima Superlega 2020-21.

I Vero Supporter dovranno pazientare fino a domenica 11 ottobre, quarto turno di campionato - quando a Monza arriverà la “corazzata” Lube Civitanova - per vedere Lanza indossare la maglia del Vero Volley.

Il forte schiacciatore veneto, classe 1991, già punto-fermo della Trentino Volley (dal 2011 al 2018) con cui ha vinto 2 Scudetti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana e 2 Mondiali per club, nell’ultimo biennio ha giocato a Perugia conquistando sia la Coppa sia la Supercoppa tricolore.

Accostato da “radiomercato” al Vero Volley sin dalla scorsa primavera, Lanza - che era nel roster della Nazionale azzurra che vinse l’argento olimpico a Rio 2016 - è il “colpo” di mercato più brillante dell’estate monzese. “Monza mi ha dato una grande opportunità, quella di far parte di un gruppo giovane che ambisce a ottenere vittorie” ha commentato Lanza, che farà coppia in banda con Donovan Dzavoronok. A Monza il martello classe 1991 cercherà di recitare un ruolo da protagonista in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo programmate nell’estate 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA