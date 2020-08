Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Muggiò, Nizzolo fa il bis: è di nuovo campione italiano su strada di ciclismo Il brianzolo Giacomo Nizzolo si è laureato per la seconda volta campione italiano su strada vincendo a Cittadella (Padova) in volata dopo 253 chilometri

Impresa di Giacomo Nizzolo che battendo in volata Davide Ballerini e Sonny Colbrelli si è laureato per la seconda volta campione italiano su strada di ciclismo. Lo ha fatto vincendo la gara che si è sviluppata sui 253 chilometri del tracciato che ha unito Bassano del Grappa (Vicenza) a Cittadella, in provincia di Padova.

Nizzolo ha regolato un gruppetto di una dozzina di corridori rimontando i suoi rivali negli ultimi metri. Il brianzolo, che oggi corre per la Ntt Pro Cycling, era già stato campione italiano quattro anni or sono, nel 2016.

