Monza celebra i 30 anni del titolo mondiale di Gianni Bugno e del ciclismo italiano 25 agosto 1991, Gianni Bugno vince il campionato del mondo di ciclismo su strada a Stoccarda. Mercoledì Monza celebra l’anniversario illuminando la Villa reale alla presenza del ciclista.

Una data scolpita nella memoria dei monzesi e dei tifosi di ciclismo: 25 agosto 1991, Gianni Bugno vince il campionato del mondo di ciclismo su strada a Stoccarda. La città è pronta per celebrare l’evento in modo speciale: il 25 agosto la Villa Reale si illumina con il tricolore per festeggiare il 30° anniversario del successo a braccia alzate sul traguardo.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Pedale Monzese e dal suo presidente Federico Gerosa, prevede un momento di ritrovo davanti alla Villa Reale alle 21.30 con il campione monzese per ricordare insieme il prestigioso risultato.

“Monza è la città di tutti gli sport – spiega l’assessore Andrea Arbizzoni – Per questo è doveroso riservare un omaggio significativo al grande campione del ciclismo mondiale, che ha conquistato il podio dopo una lotta al cardiopalma contro avversari del calibro di Rooks e Indurain: una vittoria indimenticabile che rimarrà per sempre negli annali sportivi della nostra città”.

