Mondiali di atletica a Doha: un grande Filippo Tortu guadagna la finale nei 100 metri Il brianzolo nazionale di atletica leggera vola alle finali dei 100 metri ai Mondiali di Doha: Filippo Tortu è terzo alle semifinali per qualche millesimo di secondo.

Una grande gara nelle semifinali dei 100 metri regala a Filippo Tortu la finale ai Mondiali di atletica leggera a Doha, in Qatar: per l’Italia non succedeva dal 1987. Il brianzolo ha letteralmente volato nella terza gara del pomeriggio, alle 18 ora italiana, performance che non è riuscita all’alto velocista azzurro, Marcel Jacobs, che è arrivato solo settimo in 10’’20 nella prova precedente. Per il caratese 10’’11 nella semifinale di sabato 28 settembre, nove centesimi in meno della batteria di venerdì 27.

«Bisognava tirare fuori le palle» ha dichiarato Tortu subito dal qualificazione scusandosi immediatamente per l’espressione. «Oggi sentivo una carica diversa. Ieri mi sono arrivati un sacco di messaggi di affetto da tante persone e mi hanno dato la carica. Ho fatto quello che dovevo fare pensando alla mia gara e alla fine mi sono buttato. Se ieri mi è servito qualche centesimo, oggi si è trattato di millesimi».

E poi prima di andare a ricaricarsi in vista della finale in programma sabato sera alle 21.15, ha aggiunto: «Vado a farmi la finale, non ho parole: ringrazio la mia famiglia».

