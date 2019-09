Atletica, Filippo Tortu si qualifica per le semifinali ai Mondiali di Doha Filippo Tortu con il tempo 10.20 (-0.3), nella batteria dei 100 metri dei Mondiali di Doha 2019 che si è corsa nel tardo pomeriggio di venerdì 27 settembre, si è qualificato direttamente per la semifinale. Passa anche Jacobs.

La soddisfazione di Tortu al termine della batteria



«Avrei voluto correre più veloce, ma l’importante era qualificarsi - ha detto l’atleta caratese ai microfoni di Rai Sport al termine della batteria -. Le condizioni sono quelle che sono. Serve anche fortuna. È comunque un gran risultato, quello che volevo ottenere tuffandomi sul filo di lana. Bisogna onorare ogni centimetro della pista quando si corre con la maglia azzurra». Riferendosi ai suoi avversari, «erano tutti atleti che hanno corso più forte di me in stagione, non ero il favorito. In fondo mi sono reso conto che me la sarei giocata per qualche centesimo. Soddisfatto sì, contento ancora no». Passa il turno anche il collega azzurro Marcell Jacobs, bresciano, capace di 10’’06 nelle batterie.



Tortu, secondo da sinistra, inizia la rimonta che lo porterà al terzo posto

