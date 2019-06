Il Rally di Monza 2019 perde Valentino Rossi: il Dottore non ci sarà Al Mugello per la tappa italiana del Motomondiale, Valentino Rossi ha annunciato che non sarà al via del prossimo Rally di Monza.

Forse la notizia era nell’aria, ma comunque quando è diventata di pubblico dominio ha avuto il suo effetto. Al Mugello per la tappa italiana del Motomondiale, Valentino Rossi ha annunciato che non sarà al via del prossimo Rally di Monza. Rossi ha confermato che preferisce correre, in coppia con l’amico Uccio una gara di durata nei paesi arabi con una Ferrari GT. Gli organizzatori dovranno ora correre ai ripari cercando altri nomi eccellenti.

Il Dottore a Monza ha vinto sette volte e il suo nome si è ripetuto con regolarità nelle classifiche fin dal 2003. Anche se le prime apparizioni risalgono alla fine degli anni ’90, quando era appena maggiorenne ma già evidentemente interessato anche alle quattro ruote. Il nome di richiamo per portare migliaia di tifosi all’autodromo in pieno inverno per l’ultima gara del calendario delle corse.

Monza Rally 2018 Valentino Rossi e Cassina vincitori di categoria

