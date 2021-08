Il Monza accoglie Vignato e si prepara al match di Coppa Italia con il Cittadella: oggi su Italia 1 alle 18 l mercato della squadra ha fatto segnare in questi giorni un importante arrivo, quello di Samuele Vignato, 17enne trequartista veronese di padre italiano e madre brasiliana, che ha firmato un contratto fino al 2024. Intanto c’è la partita con il Cittadella in Coppa

Stroppa ha convocato 22 giocatori per il match Cittadella-Monza, che si disputerà oggi, sabato 14 agosto, allo stadio Tombolato alle 18 (diretta su Italia 1) valevole per i 32esimi di Coppa Italia.

Ecco la lista dei giocatori a disposizione: Donati, Caldirola, Bellusci, Machin, Gytkjaer, Sommariva, Pedro Pereira, Di Gregorio, Barillà, Siatounis, Scozzarella, Maric, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Brescianini, Ravarelli, D’Alessandro, Vignato, Ciurria, Pirola.

La lista degli indisponibili, invece, comprende Lamanna, Barberis e Mazzitelli si sono aggiunti Bettella (affaticamento muscolare), Mota Carvalho (distorsione alla caviglia) e Valoti (distorsione alla caviglia).

Il mercato della squadra ha fatto segnare in questi giorni un importante arrivo, quello di Samuele Vignato, 17enne trequartista veronese di padre italiano e madre brasiliana, che ha firmato un contratto fino al 2004.

Cresciuto nelle giovanili del ChievoVerona e si è messo in luce con la Primavera fino a debuttare in serie B con l’Ascoli. È stato nella nazionale Under 16 e poi anche nella under 18. Un giovane sul quale avevano messo gli occhi anche altre squadre blasonate e che rappresenta un investimento per il presente ma anche per il futuro della squadra

