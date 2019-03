Il Monza a Imola per continuare il buon momento. Mercoledì la Coppa Italia Monza contro l’Imolese in campionato. Un match importante per i brianzoli che attendono però un match ancora più importante in settimana con il Vicenza per riuscire a raggiungere la finale di Coppa Italia. Guarda il video

Sfida difficile in trasferta oggi, domenica 24 marzo alle 16.30 per il Monza . Contro l’Imolese Brocchi dovrebbe tenere con sè in panchina qualche titolare in vista del match di mercoledì con il Vicenza che vale la qualificazione per la finale di Coppa Italia, snodo importante della stagione biancorossa.

La squadra tiene comunque a continuare il buon cammino fin qui svolto dall’inizio dell’anno. La partita con la capolista Pordenone ha dimostrato che il Monza se la può giocare, e vincere, con tutti. A cominciare dall’Imolese.

