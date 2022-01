Il gran ritorno del ciclocross a Seregno: tutti i risultati del circuito Lombardia Piemonte Seregno è tornata a rivivere un importante manifestazione sportiva. Domenica 30 gennaio nel quartiere Ceredo si è disputato il primo “trofeo Cicli Brianza- Asd Biketeam Seregno” di ciclocross e valevole per la quattordicesima ed ultima tappa del circuito Lombardia Piemonte.

Seregno è tornata a rivivere un importante manifestazione sportiva. Domenica 30 gennaio, per tutta la giornata, negli impianti del quartiere Ceredo, si è disputato il primo “trofeo Cicli Brianza- Asd Biketeam Seregno” di ciclocross e valevole per la quattordicesima ed ultima tappa del circuito Lombardia Piemonte.

Alla gara hanno partecipato duecento atleti, in rappresentanza di una sessantina di équipe provenienti da ogni parte d’ Italia. L’evento si è consumato in una splendida e anche calda, per la stagione, giornata di sole in cielo tersissimo, che ha richiamato la folla delle grandi occasioni, per lo più composta da appassionati, sostenitori e familiari dei crossisti.

Atlete impegnate sul percorso

(Foto by Paolo Volonterio)

Più che perfetta l’organizzazione curata da Marco Tagliabue di Biketeam e Nicola Viganò di Cicli Brianza con il supporto di diverse squadre della zona e degli sponsor Gelsia e Dell’Orto carburatori. Il percorso è stato curato da Marco Baccin di Piacenza. Presenti alla gara il sindaco Alberto Rossi che ha formulato le sue congratulazioni agli organizzatori per aver riportato il ciclismo che conta in Seregno, oltre agi amati campioni delle due ruote Gianni Bugno e Alberto Volpi e alle campionesse di casa Alice Arzuffi e Maria Giulia Confalonieri che ha pure partecipato alla competizione. Prima del via è stato effettuato un collegamento via Skype con Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel che erano negli Usa a Fayetteville per partecipare ai campionati del mondo di ciclocross.

La Federazione italiana ciclismo era rappresentata dal presidente regionale Stefano Pedrinazzi e da Marino Valtorra, presidente del comitato provinciale Monza e Brianza.

Il ciclocross è riapparso sulla scena seregnese a distanza di 53 anni. Occorre risalire al 4 gennaio 1969 per ricordare una gara ufficiale di ciclocross riservata ai dilettanti a Seregno. Gara vinta da Lucio Colzani (Pedale Casalese), lecchese, classe 1943, che nella sua carriera di crossista aveva disputato tre mondiali amateur (dilettanti), nel 1968 in Lussemburgo, nel 1969 a Magstadt in Germania e nel 1972 a Praga. Era stato anche protagonista in alcune edizioni dei campionati italiani, in cui aveva conquistato la medaglia di bronzo nel 1972

A Seregno alle spalle di Colzani si erano piazzati il romagnolo Luigi Potenza (pedale Fusignanese) e il lodigiano Enrico Sfolcini, quarto il friulano Franco Livian. Nel 1971 una gara di ciclocross si era svolta a Meda e nel 1970 a Novate Milanese dove per due volte si era imposto il fuoriclasse belga Eric De Vlaeminck, fratello del più celebre Roger.

La challenger “Lombardia Piemonte” al termine della 14 gare al primo posto si sono classificati: “ elite-under 23” : Dario Gargantini ( Guerciotti Milano); “juniores”: Roberto Sesana (Vertematese); “donne-elite”: Kathia Moro ( Dotta Bike racing); “donne junior”: Anita Poletti ( Tainenber Varese). Tra le squadre la migliore è stata la cicli Fiorin di Seveso.

La classifica dell’ultima tappa ha visto tra “elite- under 23”: Lorenzo Cionna (Cingolani Marche); “juniores” 1) Roberto Sesana (Vertematese); “donne elite”: 1) Rebecca Gariboldi (Cingolani Marche); “donne junior”: 1) Matilde Turina (Conegliano); “esordienti”: 1)Francesco Bettinelli (Le Marmotte); “donne esordienti 1”: 1)Viola Invernizzi (Team Serio-Bergamo); “donne allieve”: 19 Giulia Zambelli (Valcar); “donne esordienti 2”: 1)Nicole Azzetti; “esordienti 2 maschile”: 1) Nicola Cerame (Castellettese -Novara); “allievi 2”: 1) Diego Nembrini (Cene); “allievi 1”: 1) Francesco Baruzzi (Piton Bg); “master 1”: 1) Thomas Pigliacampo (Oliveto); “master 2”: 1) Graziano Bonalda (Stm); “master 3”: Mauro Tursi (Loris bike); “ master donne”: 1) Cristina Cortinovis (Raglia team).

