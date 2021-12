Gran galà a Seregno, premi a atleti e società: «Una città che ha lo sport nel cuore» Gran galà dello sport a Seregno: palcoscenico per una settantina di atleti e sedici sodalizi sportivi che nelle due ultime annate sportive si sono particolarmente distinti.

“Una città che ha lo sport nel cuore” con queste parole il sindaco Alberto Rossi, ha aperto il “Galà dello sport”, nella serata di venerdì 3 dicembre, al palaSomaschini di Seregno, gremitissimo per la presenza dei rappresentanti di atleti e dirigenti di tutti i sodalizi locali. Il primo cittadino ha proseguito affermando che: “Provo emozione ritrovarci dopo due anni di assenza da questa manifestazione in cui consegniamo attestati e riconoscimenti a società e atleti che si sono particolarmente distinti con risultati di rilievo, pur in un periodo di grande prudenza dovute alla pandemia. Una dimostrazione in più che fa onore alle società che hanno dimostrato la voglia di non fermarsi, di ripartire e continuare a coltivare sogni. Lo sport, infatti, è un motore importante ed indispensabile per la crescita e lo sviluppo di una comunità”.

Nel parterre per le premiazioni sono sfilati una settantina di atleti e sedici sodalizi sportivi che nelle due ultime annate sportive si sono particolarmente distinti.

Quella di venerdì 3 dicembre è stata un’edizione più contenuta, rispetto al passato per la inevitabile conseguenza che non tutti hanno potuto disputare regolarmente i propri campionati. L’evento è stato presentato da Paolo Cazzaniga, presidente della consulta dello sport affiancato da Isabella Trezzi del Tennis Club. In apertura sono stati mostrati i video clip di messaggi delle cicliste: Alice Arzuffi, Maria Giulia Confalonieri; del portiere Alberto Paleari e dell’arbitro di calcio Simone Sozza.

Ad intervalli si sono succedute le dimostrazione del pattinaggio artistico GXXIII e dell’hockey Sincro Seregno 2012. Un momento particolare è stato riservato a Giuseppe Baffa, un impeccabile e serio dirigente sportivo, venuto a mancare nell’estate 2020, a 85 anni. È stato per oltre 60 anni dirigente e segretario dell’Fbc Seregno 1913 e della Salus ciclistica e del Club Azzurri. La targa alla memoria è stata ritirata dalle figlie Adele e Giuditta.

“Per nostro padre lo sport era il suo più grande amore, dopo la famiglia. Al Seregno calcio e alla Salus ciclistica ha dedicato tutto se stesso e tutto il suo tempo libero”.

Sono stati premiati 45 atleti delle società: Unione sportiva Lombarda, Nuoto club, Sincro nuoto Seregno, Salus ginnastica, GXXIII pattinaggio artistico. Il Seregno calcio per la vittoria nel campionato di serie D e la promozione in serie C. Cinque società sono state premiate per gli anniversari di fondazione: gs ciclistica Trabattoni (30), Tennis club Seregno (60), gs Avis (45), Scuderia del Portello (110), gruppo Camosci (50). Nell’ultimo gruppo di premiati figuravano: hockey Seregno 2012, Aia Seregno, Seishin Do, Ciclistica Seregno e Amo d’oro.

