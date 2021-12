Ginnastica artistica e ritmica, faville delle brianzole alla Silver Winter Edition 2021 di Rimini Pro Lissone, Artistica 82 di Cornate d’Adda, Casati Arcore e Gal Lissone: tutti i risultati della manifestazione andata in scena in Romagna.

Ginnaste brianzole ancora sul podio: nella Silver Winter Edition 2021 di artistica femminile e di ritmica. A Rimini l’esperienza invernale della Pro Lissone si è conclusa con grande soddisfazione da parte dì tutto lo staff tecnico in quanto nella gara individuale di artistica, Nicole Rossini ha vinto il titolo italiano Silver LB3, categoria Junior 3 e nella stessa categoria Rebecca Fornara si è classificata al nono posto. Ottimi i piazzamenti delle altre atlete: nella LA3 Junior 2, Vittoria Affatato si è classificata settima; nella LC3, ottime prestazioni per Marika Modolin (Junior 3F), Alice Baglivo e Alice Crippa (Senior 1F) e nella categoria LE3 di Sofia Usuelli (J1) e Messina Carol (S2). Nella gara a squadre, la Pro nella LA3 junior/senior ha conquistato il secondo posto con le ginnaste Affatato, Fornara e Rossini. Settimo posto nella LC3 della squadra con Alice Baglivo, Alice Crippa, Carol Messina, Marika Modolin e Sofia Usuelli. Le piccole tigrotte, superando l’emozione per l’esordio in una gara a livello nazionale, si sono distinte nelle loro categorie; nella LA3 Allieve1 sono Giorgia Ercoli, Arianna Pignattelli, Carola Vergato; nella LA3 Allieve4, Elisa Ghio, Gaia Marcellini e Linda Sanfilippo.

Gruppo ginnaste Casati Arcore a Rimini

Importanti risultati sono stati conquistati dalle ginnaste della società Artistica 82 di Cornate d’Adda. Innanzitutto nella sezione artistica da Elisa Baggioli e Sara Nang (Cat. LB3 Junior1) che hanno conquistato, nell’ordine, il decimo e il 12mo posto nell’all around a soprattutto vinto il titolo di vice campionesse italiane Elisa alla trave e Sara al volteggio. Complimenti anche ad Arianna Casiraghi – categoria LC Junior3 – per un meritatissimo decimo posto all-around e ad Arianna Crippa (LD Senior1) e Olivia Zielliuska (Allieve 4F) per aver disputato una bella gara in una settore molto competitivo. Bravissime anche le atlete della sezione ritmica. Nella LC allieve 4F, Bastasin si è classificata all’ottavo posto nell’esercizio con il nastro e nella gara a squadre con Serena Papis, Giulia Banfi, Giulia Mattavelli si è inserita a metà classifica. Nel Promogym 1^ fascia, grande prestazione di Ter Kuile Arien, Giulia Scannificio e Sofia Colombo che si sono posizionate al terzo, quarto e quinto posto.

Sara Niang, Elisa Baggioli Artistica 82 Cornate d’Adda

Nella ritmica i risultati conquistati dalle ginnaste della Casati Arcore, dopo pochi mesi di lavoro in palestra, hanno stupito anche le loro allenatrici Simona Mattavelli e Cristina Di Lieto. In particolare, Greta Freddi (LD Allieve2) ha conquistato il quinto posto nell’esercizio con il cerchio e l’ottavo con la fune. La squadra Open con Ginevra Brondoni, Anita Freddi, Ginevra Saj e le altre due che hanno gareggiato nella categoria LB allieve hanno potato a casa importanti risultati con Anastasia Maksymiv, Ambra Ludovica Mercadanti e poi con quella composta da Anita Petrulli e Sara Galimberti.

Greta Freddi (Casati Arcore)

Nel rendiconto della Gal Lissone brillano le medaglie vinte da Giada Russo (Cat.LE – senior 1F), quella d’argento alla fune (quarto posto alle clavette e quinto posto assoluto) e il bronzo di Sophie Papaleo (Cat.LD – Junior 2F) al nastro. Importanti piazzamenti sono stati conquistai nelle prove individuali nella Cat.LB1 da Margherita D’Adrea e Matilde Mastrorilli (Allieve 3F), Michelle Coco (Allieve 4F); da Elisabetta Lelli (Cat.LC – Junior 2F). Non meno importanti i piazzamenti delle due squadre della Gal impegnate nella categoria Open, la prima con Sofia Reggente, Emma Mastrogiovanni, Giorgia Sassi, Ginevra Sironi, Mathilda Rabosio; la seconda con Valentina Colombo, Caterina Coluccia, Giada Busnelli, Victoria Sofia Schilaci. Infine nella LC Open 16mo posto della squadra con Giada Russo, Sophie Papaleo, Chiara Vitellaro.

