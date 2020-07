Formula 1, è ufficiale: una settimana dopo Monza il Gran premio del Mugello

È ufficiale: la Formula 1 raddoppia in Italia nel tormentato 2020-Covid. Sarà al Mugello il Gran premio della Toscana e sarà la prima volta: lo ha annunciato il Circus scrivendo che “correremo al Mugello per la prima volta il 13 settembre, prima di andare a Sochi per il Gran Prix di Russia il 27 settembre. Insomma: una settimana dopo il Gran premio d’Italia a Monza, il 6 settembre, sarà la volta della Toscana. È il quarto circuito italiano a ospitare la Formula 1 dopo Monza, Imola e Pescara. Un omaggio anche alla Ferrari, che potrà così celebrare in Italia, al Mugello, il suo gran premio numero mille in Formula 1.

