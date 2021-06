Football americano: impresa degli Hammers di Desio, conquistano i playoff Hanno ribaltato i pronostici della vigilia e sono andati a vincere Balangero contro i favoriti Blitz per 25 a 22. I padroni di casa, già ai playoff dalla week precedente, non raggiungono la perfect season.

Impresa. Non ci sono altre parole per descrivere quanto compiuto dagli Hammers, la squadra di football americano di Desio, che hanno ribaltato i pronostici della vigilia e sono andati a vincere Balangero contro i favoriti Blitz per 25 a 22. I padroni di casa, già ai playoff dalla week precedente, non raggiungono la perfect season, mentre gli Hammers si guadagnano i playoff con una prova di forza, sfruttando l’ultima occasione a disposizione.

Si conclude la stagione regolare più corta della storia (solo 4 partite in un girone di 3 squadre) con gli Hammers che tornano ai playoff tra le migliori seconde del campionato italiano di football a americano a 9. Un ottimo risultato che poteva essere preventivato ad inizio stagione, ma che risultava arduo dopo le prime due sconfitte.

In casa Hammers ora c’è comprensibile, grande soddisfazione. «Dopo le prime due partite perse, molte analisi frettolose e fuori dalla realtà, davano la squadra nelle retrovie e in difficoltà. Inutile negare che tra infortuni, assenze e inesperienza, le difficoltà ci siano state. Chi però ha parlato troppo presto lo ha fatto perchè non è stato in grado di analizzare a dovere i numeri e non è stato in grado di distinguere gli errori propri da quelli causati dalle capacità degli avversari. I coach sono riusciti a infondere sicurezza a questa annata tutta in salita. Al di là della vittoria e dei playoff raggiunti, oggi la conquista rilevante è la consapevolezza di essere più forti di quando abbiamo iniziato la stagione e di in quanto breve tempo abbiamo raggiunto questo livello. Gli Hammers ci hanno abituato a stagioni in crescendo. Anche questa nuova formazione sembra aver ereditato questa caratteristica. Bloccare una perfect season, anche se molto breve, passare da una possibile ultima posizione ai playoff in una sola partita, è una performance che da molta, molta soddisfazione: ti riempie di orgoglio» è il commento del general manager Tullio Zuliani.

Tra due settimane primo turno di playoff a Bolzano: Hammers contro Giants. L’avventura prosegue…

