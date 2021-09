F1, Max Verstappen la prende lunga per arrivare a Monza: il video con la Red Bull per le strade di Palermo Max Verstappen e la Red Bull hanno scelto il giro lungo per arrivare nel weekend all’autodromo nazionale per il Gp d’Italia: il video per le strade di Palermo, ma “Monza is calling”.

Dall’Olanda al Gp d’Italia con gita fuori porta a Palermo per la Red Bull. Max Verstappen e la sua squadra hanno scelto il giro lungo per arrivare nel weekend all’autodromo nazionale perché “Monza is calling”.

F1 Verstappen Red Bull Palermo Monza Gp d'Italia 2021

Così, in un video pubblicato sui canali della scuderia, il leader provvisorio del Mondiale guida la sua monoposto per le strade di Palermo “in un viaggio mai visto prima”, dice la Red Bull. La F1 RB7 esce dal box nel mercato di Ballarò e poi attraversa il capoluogo siciliano fino alla spiaggia di Mondello, mostrando tutta la bellezza della città. Alla fine raggiunge il team Red Bull Racing Honda che la porterà al Gran Premio d’Italia “su un mezzo davvero inaspettato”. In barca, ma in marcia verso il fine settimana di Monza.



IL VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA