F1, Fontana: “GP d’Italia 2021 a Monza è volontà di ripartire” Un Gp d’Italia della ripresa a Monza. È l’auspicio del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della gara che si corre domenica.

Un Gp d’Italia della ripresa a Monza. È l’auspicio del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“L’impegno e le risorse che Regione Lombardia continua a dedicare al Gran Premio d’Italia di Formula 1 sono la testimonianza concreta di quanto crediamo in un evento che valorizza in maniera unica il territorio di Monza, la Brianza e la Regione Lombardia, da sempre considerati motore trainante del sistema economico-produttivo a vantaggio dell’intero Paese”,ha detto alla conferenza stampa di presentazione della gara all’autodromo.

“Il 2021 – ha quindi proseguito – è l’anno della ripresa: Monza, con il suo Autodromo, rappresenta la massima espressione dello sport automobilistico italiano. E la soddisfazione più grande per tutti noi, appassionati di sport, è che si torna a vivere e a respirare l’aria del ‘tempio della velocità”.

Poi, a margine della conferenza stampa: “I motori, in particolare quelli della Formula 1, sono anche sinonimo di sogno. Ci piace dunque sognare e sperare che Monza sia la definitiva ripartenza oltre che per l’Italia intera, anche per le Ferrari”.

